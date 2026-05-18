鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-18 19:55

美國總統川普近日接受《財富》(Fortune) 雜誌，他在訪談中坦承，儘管他支持降低利率以減輕政府債務利息負擔，但短期內難以實現。

川普：若伊朗戰爭不結束 短期內難以降息(圖:shutterstock)

川普指出，伊朗戰爭推高了油價，進而導致通膨居高不下——最新數據顯示，美國通膨率已從 3.3% 攀升至 3.8%。川普說：「在戰爭結束前，你根本沒法去看那些數據。」

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針對伊朗局勢，川普形容，對方雖然「渴望達成協議」，但談判過程反覆且缺乏誠信，導致停火協議遲遲無法敲定。

這場在白宮橢圓形辦公室進行的長談，揭示了川普如何運用房地產思維來治理國家，將關稅、政府持股與地緣政治談判緊密結合。

在關稅政策上，川普面臨法律挑戰。最高法院裁定其部分關稅措施違憲，導致預期的 6,000 億美元年收入大幅縮水，政府甚至需退還約 1,490 億美元的關稅收入，對此川普表達了強烈不滿。

此外，針對科技競爭，他強調政府正全力推動電力基礎設施建設，以供應 AI 資料中心龐大的能源需求。

另一方面，川普對其推動的政府介入企業運作感到自豪。以英特爾 (INTC-US) 為例，聯邦政府將半導體補助轉化為約 9.9% 的股權。川普透露，這筆最初價值約 100 億美元的持股，在短短 8 個月內已飆升至超過 500 億美元。