鉅亨網編輯林羿君 2026-05-18 16:04

華爾街「債券天王」、雙線資本（DoubleLine Capital）執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach）指出，投資人別指望聯準會會在下一次的政策會議上降息。

岡拉克在福斯新聞節目《周日早晨期貨》（Sunday Morning Futures）中表示：「市場原本預期今年會降息兩次，但通膨情勢顯然並不配合。在我看來，當 2 年期美債殖利率比聯邦基金利率高出近 0.5 個百分點時，降息是根本不可能的事。」

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岡拉克表示，剛獲得任命批准的聯準會新任主席華許，是在一個「極其艱難的時刻」接下這個重擔。

他指出，伊朗戰事推升油價，並進一步反映在美國通膨數據上，預料通膨上行趨勢將延續。美國 4 月消費者物價指數（CPI）年增率達 3.8%，創 2023 年 5 月以來最快增速。

根據雙線資本模型推估，下一次公布的整體 CPI 年增率「開頭將會是 4 字頭」。

儘管局勢動盪，股市表現依然「異常強勁」。岡拉克對此評論道：「當聯準會對通膨問題毫無作為時，股市反而會一路狂飆。」

岡德拉克指出，過去約 3 年他一直對大宗商品抱持「非常看多」的立場，但在債券報酬為負，以及預測市場分流部分資金、削弱比特幣等投機性資產吸引力的情況下，投資人可選擇的替代標的其實不多。

不過他也提醒，目前股市本身已累積一定風險。「市場估值非常昂貴，也充滿投機性，但企業獲利仍持續優於預期，這進一步助長了投機氛圍。」

此外，岡拉克也再次針對私募債權（private credit）市場提出警告。當被問及是否對該領域感到憂慮時，他給出了肯定的答覆：「我確實非常擔心。」