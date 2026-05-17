〈走進中國〉燃油車市場萎縮 撕開新一輪降價大幕

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-05-18 04:00

中國燃油車市場萎縮，正在撕開新一輪降價大幕。

燃油車市場萎縮，撕開新一輪降價大幕。（圖：Shutterstock）

長安汽車 (000625-CN) 旗下長安逸動經典版 15 日正式上市，新車售價人民幣（下同）6.49 萬元，限時享 23,000 元購車現金優惠；較指導價 8.79 萬元下降 26%。該款車型還享有限時保養禮和流量禮。

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長安提供的數據顯示，長安逸動經典版搭載新藍鯨 1.5T 發動機，是 6 萬級家轎領域唯一帶 T 車型。

第一代長安逸動於 2012 年上市，定位家庭轎車，目前總用戶數已經超過 200 萬。

據《第一財經》報導，長安這款燃油車降價的背後，是中國燃油車市場數月來面臨的銷量下滑困境。

根據長安汽車揭露的產銷快報，今年 4 月長安汽車國內（中國）銷量 10.17 萬輛，較 3 月銳減 39.1%。

懂車帝發布的 4 月乘用車零售銷量排行榜顯示，僅一款燃油車擠進前十，其餘九席被電動車包攬。

逸動品牌的銷量也一路下滑，今年 4 月該品牌銷量下滑至 7,193 輛，降至 2023 年 4 月以來最低。

事實上，長安的這款新車降價只是市場的一個縮影。市場上多款燃油車均開啟新一輪降價。

今年 4 月中旬，奇瑞推出「五一價先享 · 好車提前開」主題促銷活動，綜合補貼力度最高達到 4 萬元，奇瑞艾瑞澤系列，瑞虎系列皆可參與。

5 月 12 日，捷豹路虎推出限時「新發現」價。起亞新獅鉑拓界則以一口價的形式降價，一口價 10.99 萬元，較官方指導價降價 29%。

乘聯分會的數據顯示，4 月降價的還有速騰、思域和榮威 i6。速騰 2026 款最低指導價格為 11.99 萬元，降價 20%；思域新車最低指導價 9.79 萬元，降價 24.6%；榮威 i6 新車最低指導價格 7.49 萬元，降價降價 16.6%。3 月份一汽大眾奧迪 A6 降價 9.1 萬元，降價 29%。