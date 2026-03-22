鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-23 04:00

機器人租賃平台擎天租 18 日宣布完成天使輪及天使 + 輪兩輪融資，累計融資金額達人民幣億元級，主要由大洋電機、慕華科創、敏卓機電等領投，樂華娛樂、復琢投資德國跟投。

日租金自3萬降至3,000元，機器人租賃量增價跌。（圖：新華社）

該輪融資將主要用於全國履約網絡、機器人資產調度能力、中台平台技術等方面建設。

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據《第一財經》報導，擎天租 Pre-A 輪融資正在進行。擎天租執行長李一言表示，Pre-A 輪融資進程已過半。

同日，擎天租舉行城市合夥人戰略發布會暨首期合作夥伴簽約儀式。李一言進一步解釋該模式：平台統一派單、合夥人負責履約，也支持合夥人自拓訂單，整個生意鏈條全部在平台閉環。目前收益向合夥人傾斜，回報周期中位數約 6 個月。

不同於傳統招商加盟模式，城市合夥人模式不收取品牌加盟費，由平台提供資產、調度、結算、服務標準支撐。據官方透露，原計劃招募約 2,000 人，但目前報名已超過 2 萬人。

與機器人本體賽道一樣，機器人租賃賽道今年熱度也在上揚，除了擎天租，京東自營機器人租賃、萬機易租等平台也加入賽道。伴隨參與者增加，機器人日租金也從 2025 年初人民幣 1 萬 - 3 萬元高峰降至 3,000-5,000 元價位段。

對於近期機器人租賃市場變化，擎天租策略長王明峰稱，早期機器人一天能租到人民幣 3 萬元，是訊息不對稱導致，如今行業價格回調是市場健康度體現。

另外，王明峰說，從擎天租經營數據來看，春節後整個機器人行業進入放量階段，價格雖有所回調，但訂單量快速爆發。機器人租賃行業與早期汽車行業相似，價格會理性回歸但不會過低，因為存在研發、履約、資產調度等剛性成本。未來價格將由市場機制決定，而非平台主導。

訂單量與價格變動之外，出租形式也發生變化。目前擎天租主要通過短租、長租、項目類三種形式對外出租機器人，今年一個明顯變化在於短租客戶在春節後開始向長租方向轉，尤其是餐飲行業從業者發現，通過機器人做攬客、互動等動作，可以成為一種常態化配置。如海底撈等企業過去會用玩偶、IP 等方式提供情緒價值，現在行業嘗試通過機器人承載這些功能。