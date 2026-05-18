袁志峰 2026-05-19 04:50

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【袁志峰專欄】中國4月經濟數據遜預期（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

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周一港股下跌，成交減少，南向資金轉淨賣出。中國 4 月經濟數據包括零售總額、固定資產投資及工業增加值皆遜預期。港股估值偏低以及人民幣兌美元升值將有托底作用，預期恒指於 25000 點有技術支持，月內維持區間波動，技術超賣藍籌股及高息股看高一線。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指低開 124 點，已是全日高位，早段輾轉下滑，最多曾跌 457 點至 25506 點，午後跌幅一度收窄至約 270 點，收報 25675 點，跌 287 點或 1.1%。成交額按日減 10% 至 2927 億元，4 月份日均成交額 2534 億元。

港股通南向資金轉淨賣出約 79 億元。中國人壽 (2628)、理想汽車(2015) 及騰訊 (700) 錄得 13.4、7.6 及 5.5 億元淨買入。盈富基金 (2800)、阿里(9988) 及泡泡瑪特 (9992) 錄得 53.0、13.4 及 4.0 億元淨賣出。5 月以來累積淨買入約 13 億元，4 月淨買入約 565 億元。

恒指跌 1.1%，成份股 11 升 77 跌 2 持平。中國電信 (728) 及中國聯通 (762) 漲逾 6% 及 3%，為升幅最大藍籌。中海油 (883)、中國神華(1088) 及新東方 (9901) 升逾 1%。中石油 (857) 升近 1%。理想汽車 (2015) 跌逾 14%，為跌幅最大藍籌。龍湖集團 (960) 及華潤萬象生活 (1209) 跌逾 7% 及 6%。信義光能 (968) 跌逾 5%。吉利汽車 (175)、華潤置地(1109)、新鴻基地產(16) 及老鋪黃金 (6181) 跌逾 4%。中國海外發展 (688)、恒基地產(12)、恒隆地產(101) 及京東物流 (2618) 跌逾 3%。翰森製藥 (3692)、信達生物(1801)、藥明生物(2269)、紫金礦業(2899) 及百威亞太 (1876) 跌逾 2%。

恒生科指跌 1.9%，收報 4844 點，成份股 3 升 27 跌。大型科技股全線下滑，騰訊 (700)、京東(9618) 及快手 (1024) 跌逾 1%，網易 (9999) 跌逾 2%。理想汽車 (2015) 及零跑汽車 (9863) 跌逾 14% 及 7%，為跌幅最大成份股。京東健康 (6618) 及地平線機器人 (9660) 跌逾 4%。阿里健康 (241)、中芯國際(981) 及蔚來 (9866) 跌逾 3%。比亞迪 (1211)、比亞迪電子(285)、金山軟件(3888)、金蝶國際(268)、舜宇光學(2382) 及海爾智家 (6690) 跌逾 2%。聯想 (992) 及騰訊音樂 (1698) 漲逾 1%，為升幅最大成份股。

板塊方面，電動車、內房、物管、本地地產、線上醫療及航空股跑輸大市，跌幅居前。龍湖集團 (960) 跌逾 7%，華潤置地 (1109) 及綠城中國 (3900) 跌逾 4%。華潤萬象生活 (1209) 及中海物業 (2669) 跌逾 6% 及 4%。新鴻基地產 (16) 及恒基地產 (12) 跌逾 4% 及 3%。京東健康 (6618) 及阿里健康 (241) 跌逾 4% 及 3%。中國國航 (753) 及南方航空 (1055) 跌逾 4%，東方航空 (670) 跌逾 3%。

電訊、煤炭及石油股逆市上升。中國電信 (728) 及中國聯通 (762) 升逾 6% 及 3%。中煤能源 (1898) 及兗礦能源 (1171) 升逾 3%。中海油 (883) 升逾 1%。

周一上証指數低開 0.4%，全日反覆上落，早盤最多曾升 0.2%，午後最多曾跌 0.6%，收報 4131.53 點，跌 0.1%。深証成指跌 0.2%。科創 50 指數升 0.8%。滬深兩市總成交約 28900 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 4500 億元，4 月份日均成交額約 23400 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國 4 月工業增加值、零售及固定資產投資數據全遜預期。國家統計局公布，4 月份，全國規模以上工業增加值按年增長 4.1%，遜於市場預期增長 6%。4 月份，社會消費品零售總額 3.72 萬億元，按年增長 0.2%，遜於市場預期增長 2%。首 4 月，全國固定資產投資 14.13 萬億元，按年下跌 1.6%，遜於市場增長 1.7%。(信報)

國家統計局公布，今年首 4 個月，新建商品房銷售額 2.3 萬億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年下降 14.6%。期內，新建商品房銷售面積 2.53 億平方米，按年下降 10.2%。(信報)

4) 個股訊息

百度集團 (9888) 公布，截至 3 月底止第一季淨利潤 34.45 億元(人民幣．下同)，按年跌 55.4%。按非公認會計準則淨利潤 43.32 億元，按年跌 33.0%。期內，總收入 320.75 億元，按年跌 1.2%。(信報)