袁志峰 2026-05-15 04:50

今日推介 - 招商局港口 (144, $16.05), 目標價 $17.5, 止損價 $15.4

【袁志峰專欄】中國4月人民幣貸款減少（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

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周四港股高開低收，表現分化，恒指持平，恒生科指跌 0.3%，成交增加，南向資金維持淨賣出。預期港股上升動能轉弱，短線維持上落市，恒指於 25000 點有技術支持。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指高開 448 點，已接近全日高位，隨後輾轉下滑至收盤，尾市一度倒跌 22 點，收報 26389 點，基本持平。成交額按日增 10% 至 3067 億元，4 月份日均成交額 2534 億元。

港股通南向資金淨賣出約 97 億元。騰訊 (700) 及瀾起科技 (6809) 錄得 4.3 及 3.3 億元淨買入。阿里 (9988)、小米(1810) 及中國移動 (941)(6869) 錄得 38.0、8.6 及 5.4 億元淨賣出。5 月以來累積淨賣出約 158 億元，4 月淨買入約 565 億元。

恒指基本持平，成份股 42 升 45 跌 3 持平。理想汽車 (2015) 漲逾 4%，為升幅最大藍籌。阿里 (9988) 及東方海外 (316) 漲逾 3%。新鴻基地產 (16) 及申洲國際 (2313) 漲逾 2%。中國銀行 (3988)、恒基地產(12)、長實集團(1113)、長江基建(1038)、電能實業(6)、中電控股(2)、港鐵(66) 及寧德時代 (3750) 升逾 1%。京東物流 (2618) 及藥明康德 (2359) 跌逾 5%，為跌幅最大藍籌。紫金礦業 (2899) 跌逾 4%。藥明生物 (2269) 及洛陽鉬業 (3993) 跌逾 3%。泡泡瑪特 (9992)、農夫山泉(9633)、創科實業(669)、中通快遞(2057) 跌逾 2%。中國宏橋 (1378)、中石油(857)、翰森製藥(3692) 及華潤置地 (1109) 跌逾 1%。

恒生科指跌 0.3%，收報 5076 點，成份股 11 升 18 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，網易 (9999) 及快手 (1024) 跌逾 1%，美團 (3690) 跌逾 2%。京東 (9618) 漲逾 1%，百度 (9988) 及阿里 (9988) 漲逾 2% 及 3%。理想汽車 (2015) 漲逾 4%，為升幅最大成份股。蔚來 (9866) 及美的集團 (300) 漲逾 3%。阿里健康 (241) 升逾 1%。地平線機器人 (9660) 跌逾 6%，為跌幅最大成份股。中芯國際 (981) 及騰訊音樂 (1698) 跌逾 3%。商湯 (20) 及華虹半導體 (1347) 跌逾 2%。攜程 (9961)、零跑汽車(9863) 及京東健康 (6618) 跌逾 1%。

板塊方面，航運、本地地產及公用股上升，漲幅居前。東方海外 (316) 及中遠海運 (1919) 升逾 3% 及 2%。新鴻基地產 (16) 升逾 2%，長實集團 (1113) 及恒基地產 (12) 升近 2%。中電控股 (2)、電能實業(6) 及中華煤氣 (3) 升逾 1%。

黃金、礦產、鋰礦、航空及晶片股下跌，跌幅居前。招金礦業 (1818) 跌逾 10%，紫金礦業 (2899) 及山東黃金 (1787) 跌逾 4%。洛陽鉬業 (3993) 跌逾 3%，五礦資源 (1208) 及江西銅業 (358) 跌逾 2%。贛鋒鋰業 (1772) 及天齊鋰業 (9696) 跌逾 3%。東方航空 (670) 及南方航空 (1055) 跌逾 4% 及 3%。中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 跌逾 3% 及 2%。

周四上証指數高開 0.3%，早段最多曾漲 0.4%，隨後輾轉下滑至收盤，以全日低位收市，收報 4177.92 點，跌 1.5%。深証成指跌 2.1%。科創 50 指數跌 2.6%。滬深兩市總成交約 33600 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 1200 億元，4 月份日均成交額約 23400 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

人民銀行公布，今年首 4 個月新增貸款 8.59 萬億元 (人民幣 ‧ 下同)。按此計算，4 月人民幣貸款減少 100 億元。4 月底，人民幣貸款餘額 280.5 萬億元，按年增長 5.6%。4 月底，廣義貨幣(M2) 餘額 353.04 萬億元，按年增長 8.6%。(信報)

4) 個股訊息

中芯國際 (981) 公布，截至 3 月底止首季股東應佔利潤 1.97 億元(美元．下同)，按年增長 5.0%。期內，收入 25.05 億元，按年上升 11.5%。毛利率 20.1%，按年跌 2.4 個百分點。該公司給出的第二季收入指引為按季增長 14% 至 16%，毛利率指引介乎 20% 至 22%，與上一季指引相比提升 2 個百分點。(信報)

華虹半導體 (1347) 公布，截至 3 月底止首季股東應佔盈利 2092.9 萬元(美元．下同)，按年大升 4.58 倍。期內，銷售收入 6.61 億元，按年上升 22.1%；毛利率 13%，升 3.8 個百分點。該集團預期，第二季銷售收入約在 6.9 億至 7 億元之間，料毛利率約在 14% 至 16% 之間。(信報)