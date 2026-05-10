鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-05-11 04:00

「過去中國曾是三星電子、現代汽車、LG 電子等韓國企業創造巨額銷量巨大市場。如今中國企業開始向韓國市場發起攻勢。」韓國產業研究院資深研究委員趙哲（音）說道。

據《第一財經》報導，這背後則是從汽車到電商、從餐飲到零售，越來越多中國品牌搶佔韓國市場。4 月 30 日，中國茶飲品牌霸王茶姬（CHAGEE）正式進入韓國市場，在首爾江南、龍山、新村三地同日開設首批門市。

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在此之前，茶百道、喜茶等中國新式茶飲品牌 2024 年起先後登陸韓國市場，攪動韓國以咖啡為主導的茶飲市場格局。

中國海關統計顯示，2025 年中韓雙邊進出口總額為 2.37 兆元人民幣，增長 1.7%。

韓國韓中聯合會會長、龍仁大學教授朴勝贊對近年來越來越多中國品牌在韓國市場湧現深有感觸。他表示，無論是 B 端還是 C 端的中國品牌，赴韓投資、開設門市的趨勢，自 2019 年中美博弈顯性化後逐漸成長，疫情後更為明顯。

之所以選擇韓國，在朴勝贊看來，首先，韓國作為一個成熟消費市場，（韓國）消費者對產品品質、服務體驗和品牌形象有嚴格要求。外國企業在韓成功案例較少，一旦在韓立足，不僅能佔據韓國市場，成功案例還能為進軍其他市場提供經驗」。

其次，在他看來，韓國可作為進軍歐美等第三方市場的橋頭堡，比如，就 B 端而言，可通過韓國強化原產地相關設置，降低西方國家對「中國製造」的刻板印象；在 C 端，可進一步貼合韓國年輕人的消費需求。

讓朴勝贊印象較深的是，近年來中國人工智慧企業的表現突出，B 端中國品牌進軍韓國市場的成功案例不少。他看到在這一領域，中韓企業之間並沒有單獨競爭，而是取長補短、展開合作。

他舉例，來自中國杭州的人工智慧企業雲深處科技（DEEP Robotics）之前就已在韓國市場扎根，「結合中國在配件、原材料等方面的優勢，以及韓國在品牌和本土化營運方面的優勢，雲深處科技在韓國實現本土化發展」。

在韓國智庫看來，以前提到中國企業可能會聯想到「廉價商品」，但中國不少企業也已成功打入韓國高階市場，比如中國家電製造商石頭科技已入駐樂天、現代等韓國主要百貨商場。