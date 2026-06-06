鉅亨網編譯許家華 2026-06-06 08:00

美國電商與雲端服務巨頭亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 投入多年的低軌衛星網路計畫 (Project Kuiper) 正逐步接近關鍵轉折點。美銀證券 (BofA Securities) 最新報告重申對亞馬遜的「買進」評級與 310 美元目標價，認為隨著衛星發射速度加快、商業服務即將全面展開，市場可能低估這項太空投資的長期價值。

美銀指出，亞馬遜第二季持續提高發射頻率，目前已有超過 300 顆 Kuiper 衛星進入軌道。隨著 2026 年至 2027 年間發射活動進一步升溫，整個衛星網路建設正快速朝向大規模商業化邁進。

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根據亞馬遜規劃，公司必須在 2029 年前完成美國聯邦通信委員會 (FCC) 要求的衛星部署進度。Kuiper 第一代星座系統目標部署 3,236 顆低軌衛星，與馬斯克旗下 SpaceX 的 Starlink 形成直接競爭。

美銀預估，亞馬遜至 2028 年建置首批衛星星座的總投資金額約 250 億美元，且尚未包含終端接收設備等消費者硬體成本。這意味 Kuiper 將成為亞馬遜史上規模最大的基礎設施投資之一。

財務面方面，美銀估計 Kuiper 相關費用將持續侵蝕短期獲利。第二季與第三季認列於損益表的直接費用預計分別達 13 億美元與 16 億美元。不過隨著衛星量產及發射成本陸續符合資本化條件，第四季起部分支出將轉列資本支出 (CapEx)，有助降低短期獲利壓力。

亞馬遜先前已表示，一旦衛星網路達到技術可行性門檻，將開始把相關衛星及發射投資列為資本資產，而非直接認列費用。

美銀認為，市場目前過度聚焦消費者寬頻市場，卻低估企業、政府與直接連接手機 (Direct-to-Device) 服務帶來的潛在商機。

報告指出，企業客戶、政府機構及行動通訊服務未來創造的收入規模，甚至可能超越消費者衛星寬頻業務。

其中，航空機上網路、國防通訊、企業專線以及衛星直連手機服務，被視為未來最具成長潛力的應用領域。

美銀預估，若亞馬遜至 2032 年能取得全球衛星寬頻市場 25% 市占率，單是消費者寬頻服務年營收便可達 140 億美元。

若再納入企業與政府市場，額外年營收可望介於 60 億至 110 億美元之間，代表 Kuiper 整體年收入潛力可達 200 億至 250 億美元以上。

相較之下，目前全球低軌衛星市場仍由 SpaceX Starlink 主導。根據產業統計，Starlink 已部署超過 8,000 顆衛星，全球用戶數突破 600 萬戶，並持續向航空、海事、企業及政府市場擴張。

然而，分析師認為亞馬遜具備雲端運算龍頭 Amazon Web Services(AWS) 的生態系優勢，可將衛星網路服務與企業雲端、AI 運算及邊緣運算服務整合，形成差異化競爭力。

美銀估計，在基本情境下，Kuiper 約需累積 1,300 萬名訂戶才能達到損益兩平。該模型假設衛星平均每 5 年更新一次，且消費者月費維持 50 美元水準。

亞馬遜已於 2025 年底啟動部分企業客戶測試計畫，並預計今年第三季進一步擴大服務覆蓋範圍。

市場人士指出，Kuiper 能否成功不僅關係亞馬遜未來十年的新成長曲線，也將決定全球低軌衛星產業是否能形成除 Starlink 之外的第二大競爭陣營。