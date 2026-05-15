鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-16 07:40

《巴隆周刊》報導，Sandisk(SNDK-US) 受惠 AI 帶動記憶體需求，今年股價大漲 494%，公司內部人士也開始趁勢獲利了結。

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根據提交給美國證券管理委員會 (SEC) 的文件，Sandisk 會計長 Michael Pokorny 於周二出售 2,446 股公司股票，每股售價 1,426.18 美元，總價約 350 萬美元。

交易完成後，Pokorny 仍直接持有 22,375 股 Sandisk 股票，依周四收盤價 1,382.72 美元計算，持股價值接近 3,100 萬美元。

另一名公司董事 Necip Sayiner 也採取類似動作。Sayiner 同時擔任 Rambus(RMBS-US) 與 Axcelis Technologies(ACLS-US) 董事，他於 5 月 8 日出售 579 股 Sandisk 股票。

以平均每股 1,503.11 美元計算，該筆交易總額約 87 萬美元。出售後，Sayiner 仍持有 2,900 股 Sandisk 股票，依周四收盤價估算，價值約 400 萬美元。

Sandisk 於 2025 年自威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 分拆上市，距離威騰電子收購該公司已超過十年。

Sandisk 股價今年飆漲 494%，遠高於以科技股為主的那斯達克 100 指數同期 16% 的漲幅，主要受惠強勁的第三財季財報，以及市場持續看好記憶體晶片需求。

這家專攻快閃記憶體產品的公司，也隨著資料中心擴建潮而受惠，銷售加速成長。