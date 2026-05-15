鉅亨網編譯陳又嘉
《巴隆周刊》報導，Sandisk(SNDK-US) 受惠 AI 帶動記憶體需求，今年股價大漲 494%，公司內部人士也開始趁勢獲利了結。
根據提交給美國證券管理委員會 (SEC) 的文件，Sandisk 會計長 Michael Pokorny 於周二出售 2,446 股公司股票，每股售價 1,426.18 美元，總價約 350 萬美元。
交易完成後，Pokorny 仍直接持有 22,375 股 Sandisk 股票，依周四收盤價 1,382.72 美元計算，持股價值接近 3,100 萬美元。
另一名公司董事 Necip Sayiner 也採取類似動作。Sayiner 同時擔任 Rambus(RMBS-US) 與 Axcelis Technologies(ACLS-US) 董事，他於 5 月 8 日出售 579 股 Sandisk 股票。
以平均每股 1,503.11 美元計算，該筆交易總額約 87 萬美元。出售後，Sayiner 仍持有 2,900 股 Sandisk 股票，依周四收盤價估算，價值約 400 萬美元。
Sandisk 於 2025 年自威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 分拆上市，距離威騰電子收購該公司已超過十年。
Sandisk 股價今年飆漲 494%，遠高於以科技股為主的那斯達克 100 指數同期 16% 的漲幅，主要受惠強勁的第三財季財報，以及市場持續看好記憶體晶片需求。
這家專攻快閃記憶體產品的公司，也隨著資料中心擴建潮而受惠，銷售加速成長。
亞馬遜 (AMZN-US)、微軟(MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US) 與 Meta Platforms(META-US)已合計規劃於 2026 年投入 7,000 億美元基礎設施支出，而 Sandisk 被視為相關受惠供應商之一。
Sandisk 股價走勢通常與其他儲存與記憶體同業同步，今年相關族群普遍出現三位數漲幅。威騰電子、硬碟製造商希捷科技 (Seagate Technology)(STX-US) 與記憶體晶片廠美光 (Micron Technology)(MU-US) 今年股價均已翻倍以上。
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