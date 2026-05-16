〈美股13F報告〉大舉轉向微軟！艾克曼自曝2月進場抄底 且近月另已清倉Alphabet

鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-16 09:40

億萬富豪、避險基金經理人艾克曼 (Bill Ackman) 周五 (15 日) 表示，旗下投資管理公司潘興廣場 (Pershing Square) 已建倉微軟 (MSFT-US) 並從 2 月起便開始逢低增持，用行動力挺這家軟體巨頭成為人工智慧 (AI) 浪潮中的最大贏家，同時另已清倉長期持有的 Alphabet(GOOGL-US)。

大舉轉向微軟！艾克曼自曝2月進場抄底 且近月另已清倉Alphabet (圖:Reuters/TPG)

掌管潘興廣場的 Bill Ackman 指出，在微軟因財報公布而股價走跌後，他便自 2 月起開始逢低建立微軟的持股部位。

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艾克曼周五在社群平台 X 上發文表示：「在我們即將於今日稍晚提交的 13F 持股報告中，我們將揭露微軟的新部位。這是一家我們追蹤多年的公司，如今正展現出極具吸引力的估值。」

根據潘興廣場隨後提交的監管文件，截至周五收盤，其微軟持股部位價值已達 24 億美元。

在艾克曼公開證實持股之後，微軟股價周五強勢上漲 3%，成為美股大盤及科技股頹勢中的少見亮點。

微軟 (MSFT-US) 股價今年以來已下跌約 15%，與去年秋季的高點相比，市值已蒸發超過四分之一。此波跌勢主要是受到整體軟體產業遭拋售，以及投資人對 AI 巨額投資感到擔憂所致。

艾克曼近年來把自己定位為效法巴菲特模式的價值投資人，而非過去作風激進的煽動者。近期他持續調整投資組合，將重心從 Chipotle Mexican Grill(CMG-US) 與希爾頓全球控股 (Hilton Worldwide Holdings)(HLT-US) 等消費類股轉移到大型科技股。在 Google 母公司 Alphabet、亞馬遜 (AMZN-US) 與 Meta(META-US) 股價歷經暴跌後，潘興廣場曾於 2023 年與去年分別大舉建倉這三家科技巨頭。

不過，艾克曼也在後續的貼文中透露，潘興廣場近幾個月已清倉 Alphabet 持股。

申報文件顯示，潘星廣場在第 1 季末仍持有一些 Alphabet 股份，但知情人士透露，艾克曼已不再擁有任何持股，已在第 2 季完全出清。