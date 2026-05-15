〈能源盤後〉川普對伊朗失去耐心 美伊關係又惡化 油價飆逾3% 布蘭特站上109美元

鉅亨網編譯許家華 2026-05-16 06:45

美伊關係再度趨於緊張，市場對中東局勢升溫及荷姆茲海峽航運受阻的憂慮加劇，帶動國際油價 (15 日) 大幅走升。

（圖：REUTERS/TPG）

布蘭特 (Brent) 原油期貨收報每桶 109.26 美元，上漲 3.54 美元，漲幅 3.35%；美國西德州中級原油 (WTI) 收報每桶 105.42 美元，上漲 4.25 美元，漲幅達 4.2%。從周線表現來看，布蘭特原油本周累計上漲 7.84%，WTI 更大漲 10.48%。

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市場避險情緒升溫，主要來自美國與伊朗近期強硬表態。川普表示，自己對伊朗「正在失去耐心」，並稱已與中國國家主席討論伊朗問題，雙方一致認為伊朗不能擁有核武，且荷姆茲海峽必須恢復正常通航。另一方面，伊朗外交部長阿拉格齊 (Abbas Araqchi) 則表示，伊朗「不信任美國」，只有在華府展現真正談判誠意下才有進一步磋商空間，但伊朗同時也準備好重新投入軍事行動。

分析人士指出，雙方語調重新轉為對抗，令市場原本期待快速化解危機的希望降溫。德國商業銀行 (Commerzbank) 分析師表示，即使停火仍在維持，但荷姆茲海峽迅速恢復正常運作的前景已經顯著惡化。

荷姆茲海峽是全球最重要能源運輸樞紐之一，約占全球石油與液化天然氣供應量的 20%，也是沙烏地阿拉伯、伊拉克與卡達等中東產油國主要出口通道。一旦運輸長時間受阻，全球能源供應鏈恐將面臨重大衝擊。

最新航運數據顯示，海峽運輸雖有改善跡象，但距離正常水平仍有明顯差距。伊朗革命衛隊指出，本周三至周四期間約有 30 艘船隻穿越海峽，但在衝突爆發前，平均每日約有 140 艘船通行。航運分析公司 Kpler 則表示，過去 24 小時約有 10 艘船通過，相較近幾周每日 5 至 7 艘已有改善，但仍未恢復正常。

市場也擔憂全球原油庫存緩衝空間逐步縮小。Price Futures Group 資深分析師 Phil Flynn 指出，全球正在以前所未見的速度消耗原油安全緩衝，即使戰略儲備釋放與需求抑制措施暫時避免市場失控，但容錯空間正迅速縮減。若荷姆茲海峽長期受阻，實體市場供應將進一步緊縮，甚至可能出現成品油短缺問題。

除了中東風險外，市場同時關注俄烏衝突對能源供應的衝擊。市場人士指出，近期烏克蘭持續襲擊俄羅斯煉油設施，也加劇供應憂慮，形成推升油價的第二股力量。

相關機構已開始上調長期油價預期。能源研究機構 Enverus 預估，若荷姆茲海峽關閉持續約 3 個月，2026 年布蘭特原油均價可能維持 95 美元，2027 年上看 100 美元；若封鎖時間延長，每增加一個月，油價可能再增加 10 至 15 美元。