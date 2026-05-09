鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-09 12:20

多家外媒報導，波克夏海瑟威 (BRK.B-US) (BRK.A-US) 持續加碼日本商社布局。根據最新監管文件，波克夏已將住友商事與丸紅持股比例提高至 10% 以上，代表其投資的五大日本商社持股如今全面突破 10% 門檻。

文件顯示，截至 5 月 7 日，波克夏已將住友商事 (SSUMY-US) (SSUMF-US) 持股比例，由 3 月 10 日的 9.30% 提高至 10.05%。

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此外，截至 5 月 6 日，波克夏也將丸紅 (MARUY-US) (MARUF-US) 持股比例，由原本 9.32% 提升至 10.10%。

隨著最新加碼完成，波克夏目前持股超過 10% 的日本五大商社，已涵蓋三菱商事、伊藤忠商事、三井物產、住友商事與丸紅。

巴菲特去年底正式卸下執行長職務，由原副董事阿貝爾 (Greg Abel) 接任，開啟後巴菲特時代。

在日前舉行的波克夏年度股東大會上，執行長阿貝爾 (Greg Abel) 表示，公司對日本五大商社的投資屬於長期持有策略，未來仍將持續深化合作關係。