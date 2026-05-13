鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-13 20:50

儘管美股標普 500 指數目前仍處於歷史高點附近，但市場表面下的暗流已開始湧動。隨著地緣政治緊張局勢加劇及能源價格飆升，聯準會 (Fed) 最新發出的警示與股市估值呈現出的「紅燈」信號，正讓投資者面臨自網路泡沫以來最嚴峻的考驗。

標普500警報響起！估值重現網路泡沫信號 聯準會政策將加大衝擊？(圖:shutterstock)

能源衝擊與聯準會的艱難處境

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根據聯準會於 2026 年 5 月發布的半年度《金融穩定報告》，地緣政治緊張與油價高漲已被列為美國金融體系最迫切的隱憂。由於伊朗衝突導致油價自 2022 年以來首次突破每桶 100 美元，通膨壓力再次復甦。

聯準會理事會明確警告：「即使經濟增長可能放緩，能源衝擊帶來的通膨壓力仍可能迫使中央銀行收緊貨幣政策。」

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 在近期記者會中也坦言，經濟前景高度不確定，中東衝突進一步加劇了這種不確定性。在正常情況下，聯準會會透過降息來刺激疲軟的經濟，但當前由能源成本驅動的通膨，可能迫使聯準會採取反其道而行之的行動——調升基準利率。

估值警報：與網路泡沫時代的驚人相似

除了宏觀政策的壓力，市場估值本身也發出了刺眼的警報。截至 5 月初，S&P 500 的席勒本益比 (CAPE Ratio) 已攀升至 39.6。歷史數據顯示，自 1957 年該指數創立以來，CAPE 比率超過 39 的情況僅占全體時間的 3%。

上一次市場出現如此高的估值，是在 2000 年 9 月網路泡沫破裂前夕。根據歷史數據分析，當 CAPE 比率突破 39 後，市場未來的報酬通常表現慘淡：

一年後： 平均下跌 4%；

兩年後： 平均下跌 20%；

三年後： 平均跌幅可能高達 30%。

歷史規律：升息循環對股市的衝擊

歷史經驗進一步強化了市場的擔憂。自 1999 年以來，聯準會共啟動了四次升息循環，而每一次 S&P 500 在升息啟動後的三個月內均出現下跌，平均跌幅為 7%。最近的一次例子是 2022 年 3 月開啟的升息週期，當時該指數在隨後三個月內重挫了 17%。

高利率對股市的傷害是多方面的：首先，它會增加企業的利息支出，直接侵蝕盈餘；其次，它會抑制消費者需求，進而影響營收；最後，較高的利率使債券更具吸引力，促使資金從股市流向債市。

投資者應如何自處？

儘管警報頻傳，但這並不代表投資者應立即恐慌性拋售。《The Motley Fool》報導指出，過去的表現並非未來結果的保證。當前環境中，人工智慧 (AI) 的發展可能成為變數，若 AI 能顯著提升生產力並帶動企業盈餘超預期增長，目前的昂貴估值或許能透過盈餘增長而回歸合理水準。

專家建議，投資者不應單純因為估值高就退出市場，但也絕對不能忽視風險。在當前環境下，應專注於「高勝率」且價格合理的標的。