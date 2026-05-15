預測市場成散戶「新寵」！巴克萊：Z世代熱衷博弈式投資
鉅亨網編譯余曉惠
巴克萊 (Barclays) 分析師指出，預測市場 (Prediction markets) 正成為「散戶閃亮的新玩具」，受歡迎程度正快速攀升，並威脅到其他投機性投資工具。
巴克萊表示，自 2024 年總統大選以來，預測平台的每月名目交易量呈現爆炸式成長。分析師認為，預測市場已成為槓桿型 ETP 的勁敵，後者是一種利用債務與衍生性商品來放大特定資產每日報酬的高風險投資。
規模比肩槓桿產品 Z 世代參與度最高
數據顯示，預測市場今年的每月名目交易量，與槓桿型 ETP 已相去不遠，且與指數及個股的「買權超額認購策略」規模相當。
巴克萊指出，散戶近年對衍生性商品的參與度大幅增加，尤其是標普 500 指數的「零日到期選擇權」(0DTE)，目前已占該指數選擇權總交易量的一半以上。
精品資產管理公司 KKM Financial 創辦人 Jeff Kilburg 認為，預測市場之所以受矚目，是因為具有「容易上手」的特性，由於最終為二元對立的結果，加上交易事件多元化，使預測市場比傳統金融產品更易親近。
年成交額突破 240 億美元 體育合約為主力
根據 Dune Analytics 數據，截至 4 月為止，領先的預測平台 Kalshi 與 Polymarket 總名目交易量已超過 240 億美元，遠高於一年前的不到 50 億美元。
分析師觀察到，大部分交易集中在非經濟事件，其中體育合約在兩大平台均占據主導地位。
儘管成長神速，但預測市場仍難以與散戶旗艦產品 0DTE 抗衡。巴克萊數據顯示，標普 0DTE 市場今年 3 月的總交易額高達 57 兆美元。
虛擬博弈成進入股市的橋樑
Jeff Kilburg 認為，這股熱潮並非由人工智慧 (AI) 泡沫驅動，而是源於年輕一代的病毒式傳播。Northwestern Mutual 今年稍早的研究發現，近三分之一的 Z 世代、與近四分之一的千禧世代，正投入或考慮參與預測市場與運動博弈。
Jeff Kilburg 預期，預測市場可作為進入股票市場的「橋樑」，讓交易者在承擔 0DTE 等高風險工具前，先透過這些易於操作的平台掌握市場邏輯。他表示：「市場參與者越多越好，在市場的美妙之處在於，投資是不分年齡的。」
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