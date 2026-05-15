鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-15 18:00

美國《紐約時報》記者今 (15) 日於中國外交部例行記者會提問，美國總統特朗普稱中方同意購買 200 架波音飛機，發言人郭嘉昆回應，中美經貿關係本質是互利共贏，雙方應落實兩國元首共識，為合作與世界經濟注入穩定性。

連7年輸空中巴士的波音 能靠川普一趟北京行扳回一局嗎？ (圖:shutterstock)

法國飛機製造商空中巴士連 7 年交付量高於波音，蟬聯全球商用飛機最大製造商，窄體飛機市佔率達 62%，而波音在 2019 至 2024 年累計虧損 359.91 億美元，創 108 年來最大六年虧損紀錄，主要因為 737 MAX 事故頻發、777X 延期、供應鏈失控，深陷財務困境。

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1916 年創立時，波音的工程師文化深厚，二戰期間的 B-17、B-29 及噴射時代 747 奠定其霸主地位。

但在 1997 年，收購麥道成為重大轉折，原麥道高管帶入「股東利益至上」金融文化，取代工程師文化。

在 2013 至 2019 年期間，波音砸下 434 億美元實施庫藏股，超過同期利潤 388 億美元。

專家指出，這一金融文化的惡果，使得零件外包品質失控、關稅戰成本飆，737 MAX「魔改」MCAS 系統釀 346 人喪生，導致在全球遭禁飛。

去年 10 月，空中巴士 A320 超越波音 737 成為史上交付最多噴射機，A320neo 燃油耗比 737 MAX 低了 5% 至 10%。

在中國市場，2018 年波音訂單占全球四分之一，但近半年中國航空公司向空中巴士共下了 356 架飛機訂單，去年底空中巴士在中國的市佔率達 55%，波音則持續下跌。

雖然波音去年淨利達 22 億美元，結束 6 年虧損，但今年首季經營現金流衰退 2 億美元、自由現金流也減少 15 億美元，持續承壓，急需中國大單。