鉅亨網新聞中心 2026-05-15 16:41

港股市場周五 (15 日) 遭遇顯著賣壓，主要指數集體走低。恒生指數全天延續下跌走勢，最終收跌 1.62% 或 426.31 點，報 25962.73 點，再度失守 26000 點整數關口。恒生科技指數跌 2.66%，收報 4941.14 點；國企指數下跌 1.89%。大市成交總額達 3253.86 億港元，顯示市場情緒趨於謹慎。

此波跌勢主要受到亞太市場情緒傳導及美國宏觀數據影響。南韓綜指 KOSPI 一度暴跌逾 7%(收盤重挫約 6%)，三星電子等權重股重挫，恐慌情緒迅速波及港股。此外，美國 4 月 PPI 數據超預期，導致市場對聯準會降息的預期大幅降溫，加上美元指數重返強勢，對有色金屬等風險資產形成直接壓制。

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盤面上，科網股普遍低迷，成為拖累大盤的主因。嗶哩嗶哩重挫逾 8%，阿里巴巴跌 4%，百度、美團跌幅亦超過 3%；大型科技股中僅騰訊逆勢微漲 0.33%。

半導體與光通信板塊跌幅居前，長飛光纖光纜大跌 12.14%，華虹半導體跌幅超過 8%，主因受韓股情緒影響及 AI 算力需求導致的產能擠壓。有色金屬與黃金股受美元走強及需求淡季影響承壓，中國鋁業跌逾 7%，赤峰黃金跌近 6%。此外，航空股因燃油附加費擬上調及中東局勢不穩，東方航空跌逾 6%。

儘管大盤疲軟，部分板塊仍表現活躍。家電股受政策催化逆勢上漲，海信家電漲逾 3%。稀土概念、食品及內房股表現較佳，其中金輝控股漲幅竟超過 205%，成為盤中罕見亮點。