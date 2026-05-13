袁志峰 2026-05-14 04:50

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【袁志峰專欄】阿里(9988)業績遠遜預期（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

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周三港股做好，成交增加，南向資金轉淨賣出。阿里 (9988) 及騰訊 (700) 季度業績一般，預期港股上升動能轉弱，短線維持上落市，恒指於 25000 點有技術支持。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 22 點，全日反覆上落，早盤最多曾跌 128 點，午後最多曾漲 111 點，收報 26388 點，升 40 點或 0.2%。成交額按日增 6% 至 2778 億元，4 月份日均成交額 2534 億元。

港股通南向資金轉淨賣出約 68 億元。泡泡瑪特 (9992) 錄得 4.7 億元淨買入。阿里 (9988)、小米 (1810) 及長飛光纖 (6869) 錄得 14.3、5.9 及 5.8 億元淨賣出。5 月以來累積淨賣出約 61 億元，4 月淨買入約 565 億元。

恒指升 0.2%，成份股 35 升 51 跌 4 持平。京東 (9618) 漲逾 8%，為升幅最大藍籌。京東健康 (6618) 及京東物流 (2618) 漲逾 7%。寧德時代 (3750) 漲逾 3%。銀河娛樂 (27)、九龍倉置業 (1997) 及中國海外 (688) 漲逾 2%。滙豐 (5)、中銀香港 (2388)、中國宏橋 (1378) 及洛陽鉬業 (3993) 升逾 1%。吉利汽車 (175) 跌逾 5%，為跌幅最大藍籌。中芯國際 (981) 及信義玻璃 (868) 跌逾 3%。中國人壽 (2628)、中生製藥 (1177)、百威亞太 (1876) 及信義光能 (968) 跌逾 2%。中海油 (883)、中國平安 (2318)、中信股份 (267)、泡泡瑪特 (9992)、港鐵 (66)、長實集團 (1113)、信達生物 (1801)、中國神華 (1088) 及中通快遞 (2057) 跌逾 1%。

恒生科指升 0.5%，收報 5093 點，成份股 13 升 17 跌。大型科技股漲跌不一，快手 (1024) 及百度 (9888) 跌逾 1%，騰訊 (700) 及小米 (1810) 漲逾 1%，美團 (3690) 漲逾 4%。京東 (9618) 及京東健康 (6618) 漲逾 8% 及 7%，為升幅最大成份股。舜宇光學 (2382) 升逾 3%。比亞迪電子 (285) 及蔚來 (9866) 升逾 1%。中芯國際 (981) 及騰訊音樂 (1698) 跌逾 3% 及 2%，為跌幅最大成份股。比亞迪 (1211)、同程旅行 (780)、海爾智家 (6690) 及金蝶國際 (268) 跌逾 1%。

板塊方面，內險、鋰礦、煤炭、紙製品及家電股逆市下跌，跌幅居前。中國太保 (2601) 及中國人壽 (2628) 跌逾 3% 及 2%，中國平安 (2318) 及中國財險 (2328) 跌逾 1%。贛鋒鋰業 (1772) 及天齊鋰業 (9696) 跌近 4% 及 3%。兗礦能源 (1171) 跌逾 2%，中國神華 (1088) 及中煤能源 (1898) 跌逾 1%。玖龍紙業 (2689) 及理文造紙 (2314) 跌逾 2%。海信家電 (921) 及海爾智家 (6690) 跌逾 3% 及 1%。

手機零件、礦產及本地銀行股跑赢大市，漲幅居前。瑞聲科技 (2018) 及舜宇光學 (2382) 升逾 12% 及 3%。五礦資源 (1208) 漲逾 4%，洛陽鉬業 (3993)、中國鋁業 (2600) 及江西銅業 (358) 升近 2%。滙豐 (5) 及中銀香港 (2388) 升逾 1%。

周三上証指數低開 0.5%，已是全日低位，隨後穩步上行至收盤，以接近全日高位收市，收報 4242.57 點，升 0.7%，創逾 10 年新高。深証成指升 1.7%。科創 50 指數升 2.7%。滬深兩市總成交約 32400 億元 (人民幣 · 下同)，環比持平，4 月份日均成交額約 23400 億元。

3) 個股訊息

阿里巴巴 (9988) 公布，截至今年 3 月底止第四季股東應佔盈利 254.76 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增 1.06 倍。按非公認會計準則淨利潤 8600 萬元，下降 99.7%，遜於市場預估 143 億元。期內，收入 2433.8 億元，按年升 2.9%。(信報)