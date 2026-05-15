盤中速報 - 恆生指數下跌-527.24點至25861.8點，跌幅2%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間15日01:58，恆生指數下跌527.24點（或2%），暫報25861.80點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.89%
- 近 1 月：+2%
- 近 3 月：-0.67%
- 近 6 月：-0.69%
- 今年以來：+2.96%
焦點個股
銅概念領跌-6.00%。其中 中國大冶有色金屬(00661-HK) 下跌 8.62% ; 五礦資源(01208-HK) 下跌 8.21% ; 江西銅業股份(00358-HK) 下跌 7.46% 。
黃金及貴金屬概念領跌-5.33%。其中 大唐黃金(08299-HK) 下跌 8.33% ; 山東黃金(01787-HK) 下跌 7.16% ; 招金礦業(01818-HK) 下跌 7.11% 。
- 挺創意抽獎金，投越多中獎機率越高！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 恆生科技指數下跌-152.14點至4924.06點，跌幅3%
- 盤中速報 - 恆生科技指數上漲158.17點至5127.37點，漲幅3.18%
- 盤中速報 - 恆生科技指數上漲149.61點至5118.81點，漲幅3.01%
- 盤中速報 - 恆生指數上漲514.25點至26290.78點，漲幅2%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇