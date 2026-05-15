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盤中速報 - 恆生指數下跌-527.24點至25861.8點，跌幅2%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間15日01:58，恆生指數下跌527.24點（或2%），暫報25861.80點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.89%
  • 近 1 月：+2%
  • 近 3 月：-0.67%
  • 近 6 月：-0.69%
  • 今年以來：+2.96%

焦點個股


銅概念領跌-6.00%。其中 中國大冶有色金屬(00661-HK) 下跌 8.62% ; 五礦資源(01208-HK) 下跌 8.21% ; 江西銅業股份(00358-HK) 下跌 7.46% 。

黃金及貴金屬概念領跌-5.33%。其中 大唐黃金(08299-HK) 下跌 8.33% ; 山東黃金(01787-HK) 下跌 7.16% ; 招金礦業(01818-HK) 下跌 7.11% 。


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恆生指數25968.37-1.62%
現貨黃金4561.62-1.89%
中國大冶有色金屬0.110-5.17%
五礦資源9.570-7.54%
江西銅業股份37.000-6.09%
大唐黃金0.500-7.41%
山東黃金27.120-4.84%
招金礦業24.020-5.06%

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