鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-16 08:00

根據國際權威機構 Benchmark Mineral Intelligence 最新數據，中國電動車暨電池大廠比亞迪去年以超過 60 GWh 的全球儲能系統出貨量、13% 的市佔率，正式超越特斯拉 (46.7 GWh，市占率 10%)，拿下全球電池儲能系統(BESS) 集成商龍頭寶座，終結特斯拉連兩年榜首地位。

數據顯示，全球前十名儲能集成商中，中國企業佔據 8 席，僅特斯拉與美國 AES 和西門子合資的 Fluence 為非中國企業，陽光電源以 9% 市占率位列第三，中車株洲所、寧德時代、海博思創均為 6%，華為、遠景能源各 5%。

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去年全球電池儲能系統裝機量約 315 GWh，年增 51%，固定式儲能電芯出貨量近乎翻倍突破 600 GWh，中國市場裝機容量占全球 54%，是核心驅動力。

比亞迪勝出關鍵在於「垂直整合」模式與技術突破。不同於特斯拉向外採購電芯 (如寧德時代、LG 新能源)，比亞迪從原物料、電芯製造到系統集成全部自研自產，大幅降低成本和固定攤提，2025 年前三季度電池產能達 113 GWh。

去年 9 月，比亞迪發布搭載全球最大 2710Ah 儲能專用刀片電池的「浩瀚」系統，單體容量 14.5 MWh，約為特斯拉 Megapack 近三倍，集成度達 52.1%，具備 IP66 最高防護等級，適應沙漠、高溫等嚴苛環境，使用壽命與維護成本優勢顯著。

此外，海外大單也鞏固比亞迪的地位。2025 年初，比亞迪與沙烏地阿拉伯電力公司簽訂 12.5 GWh 全球最大電網側儲能項目，累計合作達 15.1 GWh。

去年 5 月，比亞迪又跟智利阿塔卡馬綠洲項目簽訂 3.5 GWh 訂單，累計合作 6.5 GWh。

目前，比亞迪儲能產品遍布全球 110 多國，累計交付超 350 個項目、超 75 GWh 商業運營經驗，工程交付與全球項目經驗成為其護城河。

儘管特斯拉正擴建休斯頓超級工廠 (規劃年產能 50 GWh)，並發布新一代 Megapack 3，比亞迪在產能落地、項目交付與成本控制上目前佔有優勢。