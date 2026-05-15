川普訪中歡迎晚宴上 有哪些中國企業家出席？
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導
中國政府 14 日（周四）晚間歡迎美國總統川普訪華宴會上，多位中國領軍企業家受邀出席，成為現場備受關注的中方工商界代表。
據《大河報》報導，通過《央視》新聞聯播畫面確認，多位中國企業家亮相，包括：
魯偉鼎，全國工商聯副主席，萬向集團黨委書記、董事長；
劉鐵祥，中國航空集團董事長；
賀東風，中國商飛董事長；
楊元慶，聯想集團 (00992-HK) 董事長；
雷軍，小米集團 (01810-HK) 創始人；
周雲傑，海爾集團董事局主席；
賈少謙，海信集團董事長；
曹暉，福耀玻璃工業集團董事長；
梁汝波，字節跳動執行長。
這些企業家覆蓋先進製造、航空、數位科技、消費電子、汽車配套等關鍵領域，既是中方工商界歡迎川普訪華，也釋出中國企業積極參與全球合作、深化美中經貿互利共贏的信號。
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