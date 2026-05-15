川普訪中歡迎晚宴上 有哪些中國企業家出席？

中國政府 14 日（周四）晚間歡迎美國總統川普訪華宴會上，多位中國領軍企業家受邀出席，成為現場備受關注的中方工商界代表。

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魯偉鼎，全國工商聯副主席，萬向集團黨委書記、董事長；

這些企業家覆蓋先進製造、航空、數位科技、消費電子、汽車配套等關鍵領域，既是中方工商界歡迎川普訪華，也釋出中國企業積極參與全球合作、深化美中經貿互利共贏的信號。