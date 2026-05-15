美股

川普訪中歡迎晚宴上 有哪些中國企業家出席？

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導

中國政府 14 日（周四）晚間歡迎美國總統川普訪華宴會上，多位中國領軍企業家受邀出席，成為現場備受關注的中方工商界代表。

cover image of news article
中方14日晚間舉行川普訪華宴會。（圖：新華社）

據《大河報》報導，通過《央視》新聞聯播畫面確認，多位中國企業家亮相，包括：


魯偉鼎，全國工商聯副主席，萬向集團黨委書記、董事長；

劉鐵祥，中國航空集團董事長；

賀東風，中國商飛董事長；

楊元慶，聯想集團 (00992-HK) 董事長；

雷軍，小米集團 (01810-HK) 創始人；

周雲傑，海爾集團董事局主席；

賈少謙，海信集團董事長；

曹暉，福耀玻璃工業集團董事長；

梁汝波，字節跳動執行長。

這些企業家覆蓋先進製造、航空、數位科技、消費電子、汽車配套等關鍵領域，既是中方工商界歡迎川普訪華，也釋出中國企業積極參與全球合作、深化美中經貿互利共贏的信號。


文章標籤

川普習近平美中中美

相關行情

台股首頁我要存股
聯想集團12.770+1.11%
小米集團－Ｗ30.740+0.26%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty