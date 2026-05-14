鉅亨網新聞中心 2026-05-14 20:20

根據 TrendForce 最新調查，2026 年第二季 DRAM 合約價持續大幅上揚，智慧型手機品牌商正承受前所未有的成本壓力。

調查：DRAM價格飆漲 LPDDR5X 漲幅近80% 智慧型手機成本壓力沉重(圖:shutterstock)

據調查，本季 LPDDR4X 的平均銷售單價 (ASP) 預估將季增至少 70%–75%，而 LPDDR5X 的漲幅更為劇烈，預計季增 78%–83%。

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在供應商策略方面，韓系兩大原廠出現明顯分化，三星傾向「一次到位」的價格策略，漲幅最為顯著；SK 海力士則採取「循序墊高」的策略，預計 5 月下旬才會完成最終定價。

這種連續數季的高額漲幅，已迫使手機品牌廠考慮壓縮 2026 年全年的生產總數，且品牌廠在 2025 年底與原廠簽訂的長期供應協議 (LTA) 採購量，恐也難以達成。

在高價 DRAM 成為常態的環境下，手機端被迫重新調整硬體規格：高階機種轉以 12GB 為主流，縮減 16GB 配置；中階機回歸 8GB 核心；低階機則收斂至 4GB。儘管高容量配置受抑，但隨著 2GB 與 3GB 舊規格逐步淘汰，2026 年全球手機平均儲存容量仍將推升至 8.5GB，年增約 10%。

面對供給端主導的價格戰，手機品牌廠正採取更積極的因應措施。除了硬體調整，業者也開始協調 App 開發商降低記憶體耗用，並發展更多依賴雲端資源的服務模式。