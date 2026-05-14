COMPUTEX論壇報名倒數 六大AI主題解析產業轉型關鍵 黃仁勳6/1來台演講
鉅亨網記者黃皓宸 台北
今 (2026) 年全球科技盛會 COMPUTEX(台北國際電腦展) 6 月 2 日 - 5 日登場，此次作為展會最受矚目的重點活動之一，COMPUTEX Forum 目前報名已進入最後倒數階段。主辦單位表示，論壇持續開放報名中，5 月 21 日起優惠票價之後將恢復原價，此次涵蓋 AI 及機器人相關六大核心主題，邀全球科技產業人士把握最後報名與優惠時機。
貿協表示，今年 COMPUTEX 將在南港展覽館、世貿及台北國際會議中心 (TICC) 登場，本屆論壇以「AI Together」為主軸，匯聚來自全球頂尖科技企業的 30 位高階主管與技術領袖，共同探討 AI 如何重塑產業樣貌、驅動企業轉型，論壇規模與議題完整度皆為歷年之最。
據了解，COMPUTEX 今年 Keynote(主題演講) 陣容豪華，匯聚高通、Marvell、Intel、聯發科 (2454-TW)，NXP 及思科 Cisco 等全球科技領袖。另輝達 GTC Taipei 大會將在台北隆重回歸，率先於 6 月 1-4 日在 TICC 及多處盛大舉行，最受業界關注的輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳，將再度親自來台，於 6 月 1 日在北流音樂中心現場演說。
貿協表示，本屆論壇以「AI Together」為主軸，匯聚來自全球頂尖科技企業的 30 位高階主管與技術領袖，共同探討 AI 如何重塑產業樣貌、驅動企業轉型，論壇規模與議題完整度皆為歷年之最。
此次論壇內容聚焦 AI 技術從基礎架構到產業應用的完整生態系，涵蓋六大核心主題，包括「機器人、自動化與實體 AI」、「AI 運算、基礎架構與開發」、「生成式 AI 與智慧內容應用」、「AI 裝置、物聯網與邊緣運算」、「產業落地 AI 應用」，以及「資料智能、治理與安全」。
將透過國際講者觀點與實務案例分享，深入剖析 AI 技術如何從研發創新快速邁向規模化應用，並加速製造、醫療、內容創作、智慧城市與企業服務等產業的新一波升級與轉型。
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