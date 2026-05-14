鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-14 16:53

天品 (6199-TW) 受惠旗下 AI 伺服器液冷清洗業務接單動能持續放大，公司今 (14) 日公布最新財報獲利資訊，2026 年第一季稅後純益 7546 萬元，較 2025 年第四季及去年同期都由虧損轉盈，每股純益爲 1.22 元。

天品 2026 年首季營收 2.76 億元，毛利率 54.29%，季增 18.99 個百分點，年減 27.52 個百分點，稅後純益 7546 萬元，較 2025 年第四季及去年同期都由虧損轉盈，每股純益爲 1.22 元。

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天品指出，受惠轉投資下 AI 伺服器液冷清洗業務接單動能持續放大，堆疊天品來自 AI 潔淨事業的營收比重已達 43.16％，加上一次性認列生命禮儀事業銷售業績貢獻，在 AI 清洗業務營收占比提升、產品組合優化及產能利用率維持高檔等挹注下，帶動第一季獲利表現大幅躍升。

公司並指出，首季營運並改寫轉型以來單季營收、獲利歷史新高，顯現公司近年積極推動轉型策略，成功由過往傳統生命事業延伸至 AI 高階潔淨製程領域，建立「穩健現金流」與「高成長動能」雙軌並行之營運模式。