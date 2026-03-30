鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-30 18:15

天品聯合 (6199-TW) 今 (30) 日由董事會決議以 5.88 億元處分位於桃園市平鎮區的閒置廠房及土地，包括土地面積共 1334.976 坪、建物 2899.898 坪，預計處分利益約達 4.5 億元，並以期於今年第三季前完成交割，以天品目前 6.176 億元股本計，處分利益對每股貢獻 7.2 元

天品主管表示，處分閒置資產，除挹注公司營運及未來發展動能外，也充實營運資金，為公司長遠的策略佈局提供更穩健的財務基礎。

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而承接天品此一在桃園平鎮的商用不動產的鼎顓電子則爲電子業的 SMT 及 ODM 廠。

天品表示，公司積極擴大於 AI 伺服器產業鏈市場的版圖，旗下子公司奈科潔淨科技由天品持股 80 %、欣偉科技持股 20 % 於 2025 年 6 月共同出資成立，結合天品的資源優勢與欣偉科技自 2000 年起累積的半導體零件清洗與貴金屬回收技術，致力於提供電子零組件的高潔淨解決方案。隨著高階 AI 伺服器產品加速導入液冷架構下，客戶對包括伺服器水冷系統零件、散熱模組與特殊元件的先進清洗良率與交期穩定性的要求持續提高。

天品 2026 + 年 1-2 月營收 9575 萬元，年增 5.74 倍。