合庫金前4月賺83億元再創高峰！年增率飆55% EPS 0.51元 3子公司齊報捷
鉅亨網記者張韶雯 台北
公股金控獲利捷報頻傳，合庫金控 (5880-TW) 今 (14) 日也公布最新自結盈餘，寫下歷史最強 4 月紀錄。合庫金 4 月單月合併稅後淨利為 25.65 億元，累計前四月合併稅後淨利達 83.77 億元，相較去年同期 54 億元，大幅增加 29.77 億元，年增率 55.13%，累計獲利續創歷年同期新高，每股稅後純益（EPS）為 0.51 元。
合庫金控表示，今年獲利動能強勁，主要歸功於核心子公司合庫銀行，以及合庫人壽、合庫證券三大獲利引擎表現出色，且上述三家子公司的累計稅後淨利皆同步創下歷年同期新高紀錄。
合庫銀行 4 月單月稅後純益為 19.33 億元，累計前四月合併稅後純益達 70.18 億元，較去年同期的 64.12 億元成長 9.45%，穩定發揮金控獲利支柱的角色。
在非銀行子公司方面，合庫人壽的表現最為吸睛。合庫人壽 4 月單月稅後純益 2.82 億元，累計前四月稅後純益為 7.29 億元，與去年同期相比不僅成功扭轉虧損，獲利更大幅增加 11.88 億元，成為金控整體獲利翻倍成長的關鍵之一。
此外，受惠於股市熱絡交投，合庫證券 4 月合併稅後淨利達 4.35 億元，累計前四月稅後淨利為 8.35 億元，較去年同期增加 9.44 億元，獲利成長動能相當穩健。
綜觀整體財務表現，合庫金控各子公司營運全面向上，累計獲利不僅突破 80 億大關，年增逾 5 成的成績更展現出強大的經營效率。隨著銀行獲利穩步擴張，加上人壽端轉盈及證券端受惠市場紅利，今年第二季獲利表現可望持續挑戰新高。
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