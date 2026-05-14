鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-14 14:35

LED 廠佰鴻 (3031-TW) 今 (14) 日舉辦法說會，營運管理部處長廖心蓓表示，第二季及全年的營收表現將較去年同期呈現小幅成長，主要成長動能預計來自 PCBA 組成的產品，而核心的 LED 封裝業務則可望維持微幅增長的佈局。

佰鴻看好全年營收小幅成長 PCBA組件成Q2成長主力。(圖：shutterstock)

在專案進度方面，既有的大型工程專案預計在今年第三季左右完工並進行最後階段認列。與此同時，今年度啟動的新專案已陸續展開，將依據完工比例法進行階段性營收認列。

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面對國際市場不確定性，佰鴻強調已導入自動化智慧製造，期望透過提升良率與效率來降低製造成本。公司也積極多角化佈局智慧家電、車用電子及綠能機電相關領域，藉此鞏固客戶合作關係並推動營收成長。

針對地緣政治與供應鏈風險，佰鴻目前在台灣與中國皆設有生產基地，並強調會依客戶需求與實際情況靈活調整產能，佰鴻目前正持續評估後續生產策略，以應對零組件價格波動與地緣政治帶來的經營挑戰。