鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-14 17:36

東元 (1504-TW) 今 (14) 日召開法說會，總經理高飛鳶指出，第二季包括機電系統、電力能源以及能源系統事業群季對季都將成長，預期第二季營收與毛利率都將回溫。此外，東元日前併購馬來西亞工程公司 Dynaciate，預估今年可貢獻約 10 億元的營收。

東元周二 (12 日) 宣布，董事會通過以 2 億元馬幣 (約新台幣 16 億元)，併購馬來西亞工程公司 Dynaciate，取得約 78% 股權，預計 8 月完成交割。針對此併購案，高飛鳶說明，Dynaciate 2025 年全年營收約 30 億元，以所持有 78% 股權計算，下半年約可認列 4 至 5 個月的營收，預估今年貢獻約 10 億元，屬於電力能源事業。

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高飛鳶進一步提到，Dynaciate 因主要提供工程服務，因此毛利率相對較低，不過東元加入後，透過東元的採購能力、優化內部管理，可望改善毛利率。

針對四大事業群展望，高飛鳶預期，機電系統在大馬達產品帶動下，營收可望年增 20%；電力能源事業群成長幅度最大，預期營收年增 30 至 40%；新成立的能源系統事業群，動能來自驅動器，預期營收年增 20% 以上；空調科技事業群方面，因目前進行產品策略轉型，從家用轉向商用空調，聚焦工廠與樓宇節能，未來規劃進到資料中心，不過預期今年營收年對年持平。

整體而言，高飛鳶表示，隨著各事業群成長，預期第二季營收與毛利率都將成長。他並指出，資料中心將是最大的成長動能，今年大量接單後，預計第四季開始，營收將逐步貢獻並快速成長，因此也看好明年成長率將優於今年。

法人則預估，在機電系統、電力能源以及能源系統事業群營收皆成長下，今年全年營收可望達 730 至 750 億元。