〈焦點股〉SiC功率元件需求題材悶燒 漢磊盤中亮燈漲停

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-14 13:28

第三代半導體廠漢磊 (3707-TW) 今 (14) 日開高走高，盤中在大單持續敲進下，股價帶量 3.6 萬張，較昨 (13) 日倍增，激勵漢磊亮燈攻上漲停價 80 元。法人指出，漢磊今日買盤仍圍繞在碳化矽 (SiC) 功率元件題材發酵，加上市場延續對矽晶圓及功率半導體族群的資金輪動氛圍，帶動多方回補力道。

漢磊董事長徐建華。(鉅亨網資料照)

漢磊與矽晶圓族群在 AI 及第三代半導體應用的驅動下，營收復甦跡象已浮現，4 月分營收為 5.85 億元，月增 7.69%、年增達 31.01%，今年 1-4 月累計營收為 21.19 億元，累計年增為 22.96%。

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法人表示，SiC 功率元件隨著題材發酵，加上市場延續對矽晶圓、功率半導體族群的資金題材輪動，加上公司近月營收持續走高，統計今 (2026) 年漢磊 2 至 4 月，已連續 3 個月營收年增達雙位數、月增亦維持正向表現，也強化市場對漢磊未來獲利回溫預期。

法人表示，漢磊今日漲停反映資金對 SiC 與矽晶圓族群的題材的重估與營收回溫，受惠於 AI 資料中心與節能電源對高效率功率元件需求成長，中長線產業定位具題材性。