鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-14 16:40

南韓股市近期漲勢驚人，漲幅遙遙領先全球其他市場，南韓綜合股指 (KOSPI) 今(14)日收漲 1.75% 至 7981.41 點，再創收盤歷史高點，今年迄今漲幅 89.39%，繼續領現全球。與此同時，外媒最新報導指出，南韓投資人陷入了近乎瘋狂的「錯失恐懼症」(FOMO)，甚至開始為孩子開戶買股。

《彭博資訊》報導，今年首季 18 歲以下南韓未成年人新開證券戶人數年增近 10 倍，散戶情緒極度高漲。

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南韓 Youtuber 張恩貞 (音譯) 經營的股票投資頻道，訂閱數從寥寥無幾飆升至超 130 萬，反映出這股交易狂潮。

社群媒體上滿是交易建議與收益炫耀，加劇同儕間的比拚壓力，從親友、同事到網友皆捲入。

一年前開始在網路上分享投資收益的南韓耳鼻喉科診所醫師金泰煥 (音譯) 指出，FOMO 者見他人獲利往往不計後果入市，常伴隨過度槓桿，且常在行情尾聲大幅加碼導致虧損，他自己曾有類似經歷。

韓股這輪漲勢國內外鮮有先例，槓桿資金助推使其躋身全球第七大股市。

三星電子市值突破 1 兆美元，成亞洲市值第二高科技企業，14 日盤中大漲超 5% 至 299500 韓元，再創歷史新高，最終收漲 4.23% 至 296000 韓元，創收盤歷史新高，今年迄今已走漲 146%。

報導指出，韓股漲勢推動力來自 1400 萬名日內交易大軍回歸，他們去年多數時間觀望，現被「千載難逢」行情吸引，已投入約 37.7 兆韓元 (約 8775 億台幣)。

首爾大學經濟學教授崔在元 (音譯) 表示，愈來愈多人認為傳統階級流動不可能，唯有投機性資產能實現，故大舉買入三星、SK 海力士等作為財富載體。

根據南韓金融投資協會數據，5 月初韓股融資餘額飆至創紀錄的 36.3 兆韓元，較去年底增加 32%，且許多股票借款歸類於其他信貸類別，實際槓桿更高。

韓股綜合指數持續衝擊 8000 點未果轉跌，日前盤中一度重挫超 5%，暴露行情突然反轉風險。

儘管許多分析師認為韓股上方仍有空間，看好企業財報與經濟回溫，華爾街投行甚至調高 KOSPI 目標點位至 8500、9000 乃至 10000 點，但日內交易員 Kyle Lee 已清倉韓股部位，專注那斯達克期貨。