鉅亨網新聞中心 2026-05-14 13:40

在全球 AI 算力架構變革與存儲超級周期共振的背景下，半導體產業格局迎來重大洗牌。瀾起科技 (06809-HK)(688008-CN) 股價與市值周三 (13 日) 同步創下歷史新高，正式取代中芯國際，登頂港股半導體板塊「新王」寶座。

市值突破 6000 億港元

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截至 5 月 13 日收盤，瀾起科技港股單日大漲 21.31%，收報 501 港元，總市值達到 6123.22 億港元，成為港股半導體板塊市值最高的個股。與此同時，其 A 股股價上漲 7.52%，收報 258.80 元人民幣。

瀾起科技展現了極為罕見的「A/H 溢價倒掛」現象：港股估值較 A 股溢價高達 67.9%。相較於傳統科技股 A 股估值較高的常態，這一數據顯著高於寧德時代的 34.48% 與兆易創新的 30.21%，明確傳遞出國際資本對於這家中國科技龍頭的高成長預期與看好。

互連晶片成核心成長動力

瀾起科技之所以能獲得資本市場高度共識，主因在於其扮演了 AI 計算時代不可或缺的「賣鏟人」角色。隨著 AI 應用從訓練端大規模轉向推理端，系統對邏輯判斷與實時交互的要求提升，使得 CPU 在 AI 系統中的重要性加強，帶動 CPU 與 GPU 配置比例的提升。

根據行業分析，AI 伺服器內單顆 CPU 配置的內存模組數量，通常是通用伺服器的 2 倍左右。瀾起科技專注於互連類晶片，包括內存互連晶片及 PCIe/CXL 互連晶片，直接受益於此趨勢。其 MRDIMM（多路內存模組）與 CXL MXC 晶片能有效提升數據傳輸帶寬並降低數據中心總擁有成本，預計將隨技術迭代進入規模化部署期。

業績端印證增長邏輯

瀾起科技的「股王」地位有強大的業績支撐。2026 年第一季度，公司實現歸母淨利潤 8.47 億元人民幣，較上年大幅增長 61.3%。其獲利能力亮眼，第一季度毛利率達到 69.8%，其中互連類晶片的毛利率更是突破了 70%。

具體產品線中，DDR5 RCD 晶片隨著滲透率提升而顯著增量，特別是第三、第四子代產品的出貨占比進一步提高。此外，包括 MRCD/MDB、PCIe Retimer、CKD 及 CXL MXC 在內的四款新產品營收貢獻顯著攀升，合計收入佔互連類晶片比例已提升至 19.0%，成為推動中長期成長的重要引擎。

國產硬科技價值重估

國際金融巨頭紛紛對瀾起科技給予肯定。高盛近期大幅上調其目標價至 510 港元，並預計 2026 至 2028 年間淨利潤複合增長率將達 38%。摩根士丹利也看好其在 AI 互連賽道的成長空間。