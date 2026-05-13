憂對美投資衝擊韓元！李在明見美財長貝森特提議簽貨幣互換協議

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-14 07:24

外媒最新報導指出，南韓總統李在明週三 (13 日) 在首爾會見美國財長貝森特時提出，有必要與美國簽署貨幣互換協定。

《韓聯社》報導，在「川習會」臨近之際，李在明分別接見來訪的美中經貿牽頭人，重申加強韓美、韓中合作的意志。

‌



與貝森特會晤時，李在明表示，在全球不確定性加劇的情況下，韓美兩國經濟仍穩定前進，雙方有必要進一步加強經濟和技術合作，尤其是在關鍵礦產、供應鏈、外匯市場領域合作必要性凸顯。

一位匿名政府官員向韓媒《每日經濟新聞》表示，貝森特在回應中暗示，華許即將就任聯準會 (Fed) 主席，暗示貨幣互換事宜應由 Fed 與南韓央行 (BOK) 磋商敲定。