鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-04 14:50

面對韓元匯率跌至近 15 年來新低以及債券殖利率持續攀升，南韓政府周四 (4 日) 承諾，將採取必要措施，全力遏制金融市場的過度波動。

南韓企劃財政部長官具潤哲 (Koo Yun Cheol) 周四在與南韓央行總裁等官員會晤後表示，當局正以「高度警戒」的狀態密切監視外匯市場，以防止不安情緒蔓延，並承諾在市場出現過度波動時，將迅速採取必要手段。

‌



南韓目前正面臨嚴峻的匯率保衛戰。周三韓元匯率一度觸及每美元兌 1,536.95 韓元，逼近 2009 年金融海嘯以來最低。新韓銀行首席經濟學家 So Jaeyong 分析，儘管 1,530 的水位顯然過低，但由於韓元當前的走勢主要受外部因素驅動，短期內缺乏明顯的利多動能來推升匯價。

南韓政府指出，雖然本國經常帳盈餘已達創紀錄水準，但中東地區的衝突以及外資持續拋售韓股，仍加劇了匯市的動盪。

在債券市場方面，南韓 3 年期公債殖利率已攀升至 3.83%。為了防止殖利率上升速度過快，政府已採取具體行動，包括在 6 月份縮減國債發行規模，並透過每日通話與私人通訊群組加強與市場的即時溝通。

具潤哲強調，政府將持續密切關注債市變化，並與市場參與者保持聯繫以做出及時應對。

南韓並非唯一採取行動的國家。隨著高油價持續衝擊亞洲進口國，南韓已加入印尼與菲律賓的行列，共同採取措施捍衛本國貨幣。此前，南韓當局曾於 5 月 22 日罕見地透過聯合簡訊發出「口頭干預」，直指韓元的貶值幅度相對於經濟基本面已顯得過度。