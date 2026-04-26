鉅亨網新聞中心 2026-04-27 07:20

以色列總理納坦雅胡的兩位強勁對手——前總理貝內特（Naftali Bennett）與拉皮德（Yair Lapid）周日 (26 日) 宣布，將合併各自領導的政黨，組建名為「Together」的新聯盟。此舉旨在團結反對勢力，爭取在預計於 0 月舉行的國會大選中，擊敗納坦雅胡的聯合政府。

現年 62 歲的中間派領袖拉皮德強調，此次政黨合併的核心目標是終結國內的政治紛爭，集中一切力量贏得關鍵性選舉，以帶領以色列邁向未來。而 54 歲的右翼領袖貝內特將出任新政黨「Together」的黨魁。

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根據近期多項民意調查顯示，曾多次在聯合政府中擔任要職的貝內特，目前已被視為納坦雅胡最具威脅的競爭對手。

這並非兩人的首次合作。早在 2021 年，貝內特與拉皮德就曾聯手組建聯盟，成功終結了納坦雅胡長達 12 年的執政紀錄。然而，當時的聯合政府因內部歧見，僅運作 18 個月便告解散。

隨後，納坦雅胡領導的利庫德集團（Likud）在 2022 年底捲土重來，開啟了他的第三度總理任期，成為以色列史上在位時間最長的領導人。