戰時隱瞞病情？以色列總理確診早期攝護腺癌 尼坦雅胡：腫瘤小於1公分 已完全消失

鉅亨網新聞中心 2026-04-25 04:30

以色列總理 Benjamin Netanyahu(班傑明 · 尼坦雅胡)24 日首度公開表示，自己已完成早期攝護腺癌治療，並確認目前健康狀況良好。這項消息隨其年度體檢報告一併對外發布，也揭露他曾刻意延後近兩個月公布相關資訊，以避免在戰爭期間被對手利用作為宣傳素材。

（圖：Shutterstock)

尼坦雅胡指出，癌症是在例行檢查中發現，腫瘤體積小於 1 公分，屬於極早期且未出現擴散或轉移。他隨後接受標靶放射治療，並強調治療已「徹底解決問題」，腫瘤完全消失，目前身體狀況「非常良好」。

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根據官方醫療報告，這一病灶是在 2024 年底接受攝護腺良性增生手術後的追蹤檢查中發現。當時手術本身成功且無併發症，但後續 MRI 檢查顯示極小可疑病變，進一步診斷確認為早期惡性腫瘤。

報導指出，尼坦雅胡選擇延後公布健康報告，主要考量當時以色列正處於與伊朗緊張對峙甚至軍事衝突的高峰期。他表示，若在當時公開病情，可能被伊朗方面用於宣傳戰，甚至加劇假消息擴散。 事實上，今年 3 月期間，社群平台與部分伊朗媒體曾出現他「死亡」的假消息，他也曾親自出面闢謠。

現年 76 歲的尼坦雅胡過去已有多項健康紀錄，包括 2023 年植入心臟節律器，以及 2024 年底接受攝護腺手術治療泌尿道感染問題。 此次癌症診斷為首次公開，外界普遍關注其對政局與選舉的潛在影響。以色列依法須於 2026 年 10 月前舉行大選，總理健康狀況亦被視為重要政治因素之一。

綜合多家媒體報導，尼坦雅胡此次採用短期且精準的放射治療方案，療程時間較短，且未影響其日常政務運作。他本人也表示在治療期間持續履行職務，並感謝醫療團隊協助。