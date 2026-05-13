壓軸加入！輝達黃仁勳最後一刻隨川普訪中內情揭露
鉅亨網編譯陳韋廷
美國總統川普正啟程前往中國進行訪問，而原先傳出未在隨行成員名單中的 AI 晶片製造商輝達執行長黃仁勳在最後一刻加入訪團。
一位知情人士透露，川普是在看到媒體報道黃仁勳缺席代表團後致電後者，邀請黃仁勳加入代表團。
輝達在一份聲明中說：「黃仁勳應川普的邀請出席峰會，以支持美國和本屆政府的目標。」
根據社群媒體流傳的一張照片，黃仁勳在「空軍一號」於阿拉斯加中轉加油期間登上飛機，與川普一同前往中國，並附上一張他身穿皮衣，背著背包候機照片。
白宮 11 日曾公佈了一份川普訪華受邀商業代表名單，其中包括 17 位美國首席執行官，黃仁勳並未出現在這一名單上，這引發了外界猜測，認為美國政府對放鬆芯片技術出口管制措施的意願有限。黃仁勳先前接受採訪時表示，如果受邀，他會參加這項訪問。
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