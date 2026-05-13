壓軸加入！輝達黃仁勳最後一刻隨川普訪中內情揭露

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-13 13:10

美國總統川普正啟程前往中國進行訪問，而原先傳出未在隨行成員名單中的 AI 晶片製造商輝達執行長黃仁勳在最後一刻加入訪團。

誰說沒去！美媒曝黃仁勳最後一刻隨川普訪中內情披露(圖:shutterstock)

一位知情人士透露，川普是在看到媒體報道黃仁勳缺席代表團後致電後者，邀請黃仁勳加入代表團。

‌



輝達在一份聲明中說：「黃仁勳應川普的邀請出席峰會，以支持美國和本屆政府的目標。」

根據社群媒體流傳的一張照片，黃仁勳在「空軍一號」於阿拉斯加中轉加油期間登上飛機，與川普一同前往中國，並附上一張他身穿皮衣，背著背包候機照片。