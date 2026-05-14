鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-14 14:00

《The Motley Fool》報導，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 即將公布的新一季財報，可能是本季美股財報季最受矚目重頭戲。作為 GPU 龍頭，輝達正位於 AI 革命核心，且長期以來一直維持高速成長與優於預期的獲利表現。

近期隨著其他 AI 企業陸續交出亮眼成績單，輝達股價也持續走高。以下是市場對輝達 5 月 20 日公布 2027 會計年度第一季財報的關注焦點。

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AI 發展速度快得令人眼花撩亂，幾乎難以跟上所有進展。光是過去幾周內，輝達就已與 ServiceNow(NOW-US) 合作，為 SaaS 業務打造 AI 代理；推出整合視覺、語音與語言能力的 AI 建模系統 Nemotron 3 Nano Omni；與 Corning 簽署協議，建設支援大型雲端業者擴張所需的光學解決方案工廠。

這些合作顯示，輝達正從 AI 模型、硬體設備到企業合作全面性擴張。輝達目前幾乎在 AI 產業每一層都占據主導地位，而每新增一層布局，也進一步鞏固其核心地位，同時提高競爭對手進入門檻。

以亞馬遜 (AMZN-US) 為例，公司近期表示，若其自研晶片業務獨立上市，將可成為全球前三大資料中心晶片企業之一。但即便如此，亞馬遜仍依賴輝達提供最強大的 GPU，用於 AI 資料中心。Alphabet(GOOGL-US) 也表示，除了自家 TPU 之外，輝達 GPU 仍是其 AI 加速器計畫的「核心組成」。微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 則指出，公司仍與輝達保持密切合作。而上述三大雲端業者合計掌握全球 63% 的雲端基礎建設市場。

華爾街期待財報再度「炸裂」

上述進展，加上大型雲端業者第一季亮眼表現，都讓市場對輝達 5 月 20 日財報更加樂觀。

在今年 3 月的 GTC 大會上，執行長黃仁勳 表示，他預估光是 Blackwell 與 Vera Rubin 處理器，在 2026 與 2027 年間就可創造 1 兆美元營收。相比之下，輝達過去 12 個月總營收「僅」為 2,160 億美元。

截至 4 月 26 日止的 2027 會計年度第一季財報，幾乎可以確定將呈現高速成長。真正的問題是：成長是否足夠強勁，能滿足市場極高期待？

輝達向來經常在季度財報中優於華爾街預期。下圖為過去四季華爾街對輝達每股盈餘 (EPS) 的預期以及實際表現。

而對於 2027 會計年度第一季，目前華爾街預估 EPS 為 1.77 美元，營收年增率達 78%。