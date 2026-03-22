鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-22 19:00

中國的騰訊 (00700-HK) 週日（22 日）推出一款工具，將其通訊平台微信（WeChat）與 OpenClaw 代理整合，進一步加強其在人工智慧（AI）代理領域的布局。

根據《路透》報導，這款名為 ClawBot 的軟體將以「聯絡人」形式出現在微信中，讓使用者，能直接與 OpenClaw 代理互動。微信是中國最受歡迎的應用程序，每月活躍用戶超過 10 億。

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使用者可透過微信的訊息介面向 AI 代理發送指令並接收回覆。

OpenClaw 是一款開源 AI 代理，可以代表使用者執行文件傳輸和電子郵件發送等任務。

此次整合正值 OpenClaw 快速走紅之際。大量用戶蜂擁安裝並嘗試各類代理產品，也促使科技公司積極探索商業應用機會，即便監管機構警告存在安全風險。

騰訊此次將微信與 OpenClaw 整合，緊接在本月早些時候推出的自家 AI 代理套件之後。該套件包括面向個人用戶的 QClaw、面向開發者的 Lighthouse 以及面向企業的 WorkBuddy。

上週，阿里巴巴 (09988-HK) 推出企業 AI 平台悟空，能協調多個 AI 代理在單一介面內處理複雜商務任務，如文件編輯與會議記錄。