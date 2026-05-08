鉅亨網新聞中心 2026-05-08 14:24

過去以「不差錢」與極客文化聞名的中國 AI 新創 DeepSeek，近期啟動首輪融資。綜合外電與市場消息，成立不到三年的 DeepSeek 正吸引中國國家隊與網路巨頭搶進投資，估值也在短短數週內從 200 億美元飆升，最高傳上看 450 億美元。

這場融資大戰不僅凸顯資本市場對高階 AI 技術的高度渴求，也象徵中國 AI 產業正加速邁向「自主可控」的新階段。

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DeepSeek 過去在業內被視為一個「異類」。它由知名的量化私募龍頭「幻方量化」孵化，創辦人梁文鋒憑藉強大的算力儲備與資金實力，讓 DeepSeek 成為中國首批擁有「萬卡集群」的公司。

長久以來，DeepSeek 並不急於商業化，而是專注於技術深耕，這使其在技術圈內享有極高的聲譽。然而，這一次啟動融資，背後的戰略意義遠大於資金本身。

工信部專家分析指出，DeepSeek 此時開啟融資並不代表其資金枯竭，更多是為了構建完整的「應用生態」。畢竟，一個大模型的成功不僅取決於參數的多寡，更取決於它能否在各行各業落地生根。

透過引入戰略投資者，DeepSeek 能夠打破量化金融的舒適圈，將其強大的技術實力延伸至更廣泛的互聯網應用場景。

目前，騰訊 (00700-HK) 、阿里巴巴 (09988-HK) 等網路巨頭均傳出正與 DeepSeek 接洽，意圖將其納入自身的 AI 版圖。

V4 版本刷新技術上限

市場對於 DeepSeek 的估值在短時間內出現驚人漲幅，這主要歸功於其在技術架構上的「暴力創新」。

今年 4 月底，DeepSeek-V4 預覽版正式上線並同步開源。這款模型搭載了全新的注意力機制，具備全球領先的長上下文處理能力。

最重要的是，DeepSeek 走出了一條與 OpenAI 等美系廠商不同的技術路徑，強調「軟硬協同」與「自主可控」。

業內人士認為，DeepSeek-V4 的出現，打破了市場對中國大模型的固有認知。它證明了中國企業有能力在不完全依賴海外開源框架的情況下，實現模型架構的顛覆性突破。這種技術主權的確立，正是吸引資本瘋狂湧入的核心原因。

在談判初期，外界預期估值約為 200 億美元，但隨著技術實力的進一步驗證，市場情緒迅速轉向，450 億美元的報價已不再是天方夜譚。

國資角色成為定海神針

在這場估值遊戲中，國資背景的投資機構扮演了舉足輕重的角色。據悉，包括國家積體電路產業投資基金（大基金）在內的多家官方機構正洽談領投首輪融資。

對於一家掌握核心算法與萬卡算力的 AI 龍頭來說，國資的加入不僅是資金的挹注，更是一種戰略性的背書。

由於 AI 大模型涉及國家數據安全與未來產業升級的命脈，投資人普遍分析認為，最終的投資名單中，國資一定會佔據核心地位。

大基金三期近期剛正式設立，註冊資本高達 3440 億元，其佈局積體電路與關鍵技術產業鏈的意圖明顯。DeepSeek 若能獲得國家隊的加持，將更有底氣應對成本日益高昂的「AI 軍備大賽」，並在硬體採購與合規經營上獲得長期保障。

梁文鋒鞏固絕對控制權

在融資消息滿天飛的同時，DeepSeek 內部的股權調整也引起了廣泛關注。工商資料顯示，創辦人梁文鋒近期大幅提升了直接持股比例，從原本象徵性的 1% 增加至 34%。結合間接持股，梁文鋒目前合計控制公司約 84.29% 的股權。

這種股權結構的優化，顯示出創辦團隊在面對資本湧入時，依然堅持對公司發展路徑的絕對掌控。

消息人士透露，梁文鋒本人也將在本輪融資中以「個人名義」出資。這種創辦人與機構投資者同步注資的行為，釋放了強烈的信心信號，表明其對 DeepSeek 未來價值的極度認可。

在「投資人追著梁文鋒跑」的現況下，他不僅有權挑選最合適的夥伴，也確保了 DeepSeek 能在保持技術獨立性的前提下，藉力資本市場加速飛向全球 AI 領先陣營。