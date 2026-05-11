鉅亨網新聞中心 2026-05-11 17:00

中國大模型賽道正迎來一場創紀錄的資本盛宴。階躍星辰 (StepFun) 近期傳出即將完成近 25 億美元 (約合 170 億元人民幣) 的新一輪融資，這不僅是該公司今年以來的第二次融資，其融資總額在短短數月內已超過 200 億元人民幣。

本輪融資最引人注目的是老股東騰訊的三度加碼，以及被稱為「港版淡馬錫」的香港投資管理有限公司 (HKIC) 的首次入股，後者也是其首次直接投資通用大模型企業，為階躍星辰的上市之路強力背書。

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不同於過往以財務投資為主的融資模式，階躍星辰本輪名單中出現了高度密集的消費電子產業資本，包括華勤技術、龍旗科技、豪威集團、中興通訊等供應鏈巨頭。這反映出階躍星辰「AI + 終端」的核心戰略已獲得市場認可——即將大模型塞進手機、汽車與 IoT 設備，使其成為終端的「大腦」。

目前，階躍星辰已與 OPPO、榮耀、吉利等廠商深度合作，預裝機量突破 4,200 萬台，覆蓋中國約 60% 的頭部手機品牌。此外，騰訊與階躍星辰的合作也從財務轉向業務深層整合，雙方將結合騰訊的影音、地圖、支付生態與階躍的大模型能力，共同打造 AI 座艙 Agent，構建車內服務閉環。

在資金到位的同時，階躍星辰正以極速推進 IPO 進程。公司已於 2026 年 4 月完成股份制改造並正式拆除紅籌架構，掃清了赴港上市的關鍵障礙。創辦人印奇在帶領曠視科技闖關資本市場失敗後，此次帶領階躍星辰僅用 5 個月便跑完了過去數年的路徑，計劃於 2026 年 6 月 30 日前遞表港股，力爭年底正式掛牌。

階躍星辰由前微軟全球副總裁姜大昕掌舵，研發人員占比超過 80%。技術上，其 Step 3.5 Flash 採用稀疏 MoE 架構，憑藉全模態佈局 (文本、語音、圖像、視覺) 在 Agent 領域表現強勁。