鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-04 14:09

COMPUTEX 台北國際電腦展盛大登場，輝達執行長黃仁勳拋出 AI 代理人 Vera Rubin 平台新構想，引爆市場投資熱潮，以半導體和電子零組件類股受惠最多。單是第二季的前兩個月，外資已經轉為買超台股超過新台幣 4000 億元，展現對台灣科技產業的高度信心；內資買盤同樣不遑多讓，主動式台股 ETF 規模在今年以來呈現爆發式成長，增幅超過 300%。

儘管台股今（4）日面臨高檔獲利了結賣壓，大盤呈現開低走低格局，盤中跌逾 400 點，但這股 AI 代理人旋風依舊同步席捲投信端，帶動 4 月及 5 月才剛建倉的主動式 ETF 淨值集體衝高。包含近期掛牌的 00401A 與 00400A，在不到兩個月的時間內，淨值已分別逼近 14 元與 15 元，而 5 月新掛牌的 00403A 淨值也一度挑戰 11 元關卡，展現抗跌的吸金實力。

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AI 代理人的加速發展，促使美國科技巨擘紛紛擴大資本支出，直接讓台灣科技供應鏈吞下大補丸。根據摩根投信觀察，雖然 Vera Rubin 平台是由輝達在近日提出，但由於 AI 代理人的發展，部分美國科技巨擘早已決定擴大資本支出，所以受惠的族群除了半導體指數以外，包括被動元件、PCB、連接器、電源等在內的電子零組件指數，自第二季以來的漲幅也達 76.8%，而包括電子代工、系統組裝、光電等在內的其他電子指數，在同期的漲幅也有 50.4%，這三大類指數表現全面超越大盤漲幅的 41%，這也使得不少有布局在散熱、光通訊、CCL 與高速傳輸等族群在內的主動式 ETF 受惠。