鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-25 16:52

地緣政治與經濟不確定性交織，美伊戰爭引發的能源衝擊正對亞太地區非銀行金融機構構成嚴峻挑戰，惠譽信評指出，輸入型通膨上升、內需轉弱以及融資環境趨緊，將對融資和租賃公司構成最顯著的壓力，觀察亞太國家壓力大致可控，但若美伊衝突拉長，台灣在科技供應鏈之外的中小企業，恐因承壓能力較弱，拖累融資租賃業表現。

惠譽信評分析，亞太新興市場的融資和租賃公司在此波衝突中面臨的曝險最大。上漲的燃料和進口價格大幅侵蝕借款人的負擔能力，並進一步推高企業融資成本。部分市場的貨幣走弱更可能加劇輸入型通膨，制約各國央行持續採取支援性政策的能力，從而增加利差收窄與獲利下滑的風險。

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在個別市場表現方面，越南及泰國的發行人可能較早面臨資產品質惡化的風險。主要原因在於燃料價格上漲向零售消費者的傳導速度較快，且越南融資公司的無擔保放款組合風險偏高，加上泰國本身經濟表現已相對疲弱。與此同時，印度和印度尼西亞的非銀放款機構，也因貨幣貶值疊加通膨預期，導致市場利率面臨上行壓力，融資成本因而適度上升。

相較之下，亞太已開發市場的融資和租賃公司則展現出較強的韌性，主要得益於經營環境相對穩定且融資市場更為深厚。不過，若美伊衝突持續時間較長，仍可能導致融資成本上升、流動性趨緊並削弱信用表現。目前雖然有較強的政策能力，以及人工智慧和科技投資帶動的融資需求做為支撐，但針對脆弱借款人族群所提供的融資，包括科技供應鏈之外的中小企業，仍是主要薄弱環節，並持續拖累台灣融資公司的表現。

至於中資租賃公司和資產管理公司的整體狀況則大致保持穩定。租賃公司的資產品質因風險偏好處於可控水平而維持穩健，資產管理公司雖持續面臨不動產市場疲弱帶來的壓力，導致獲利能力偏弱，但寬鬆的貨幣政策與政府支援有助於維持整體信用體質。此外，中資飛機租賃公司因對中東地區曝險有限，受衝突直接影響相對輕微。