鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-20 10:42

泰國內閣週二（19 日）決定終止對外國旅客實施的 60 天免簽計畫，具體執行時間仍在研議中。不過，根據泰國外交部發布的非官方列表，台灣也被取消 60 天免簽，改成原本的 30 天免簽。

泰國正式取消60天免簽！台灣也遭砍半、93國資格全面調整。(圖：Shutterstock)

根據《曼谷郵報》報導，旅遊暨體育部長 Surasak Phancharoenworakul 表示，此舉意味著所有納入該計畫的國家，將恢復適用 60 天免簽計畫實施前的原有入境規定。

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泰國當局數月來持續示警，指出 2024 年 7 月為刺激疫後觀光復甦而推出的 60 天免簽政策，已衍生始料未及的負面效應。其中最受關注的，是外籍人士長期落腳泰國、從事商業甚至犯罪活動的情形日益嚴重。

Surasak 並未說明新規的確切生效日期，僅表示內閣決議將轉知所有相關主管機關。

至於已在泰國境內或在新規生效前入境的外籍旅客，仍可依原有簽證條件在境內停留至許可期限屆滿。

外交部領事事務局長 Mungkorn Pratoomkaew 在後續說明會上表示，相關變更將於官方公告刊登於《皇家公報》後 15 天正式生效。

新框架規定，每個國家或地區僅適用單一免簽類別，而 93 個國家或地區的 60 天免簽資格一律取消。

與此同時，享有 30 天免簽資格的國家將由 57 國縮減至 54 國，但 Mungkorn 拒絕透露遭除名的 3 個國家。

此外，部分國家將適用 15 天免簽，同時簡化落地簽計畫；而落地簽資格國家則將從 31 國大幅縮減至僅剩 4 國。

泰國副總理兼外長西哈薩（Sihasak Phuangketkaeow）表示，當局亦將全面檢視整體簽證框架，評估現行為數眾多的簽證類別是否仍有必要，以及是否能夠予以整併。

各國適用資格一覽

根據泰國外交部提供的非官方列表，各主要國家及地區適用情形如下：

54 個國家與地區可享 30 天免簽證待遇：

亞洲與大洋洲：台灣、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、不丹、汶萊、喬治亞、印尼、以色列、紐西蘭、菲律賓、土耳其、澳洲。

歐洲：奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、烏克蘭、英國。

中東：巴林、約旦、科威特、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國。

美洲：加拿大、美國。

非洲：南非。

3 個國家可享 15 天免簽證待遇：塞席爾、馬爾地夫、模里西斯。

4 個國家（由原本 31 國縮減）可申請落地簽：亞塞拜然、白俄羅斯、塞爾維亞、印度。

雙邊協議

14 天免簽證：緬甸（僅限空路入境）、柬埔寨。

30 天免簽證：中國、香港、澳門、寮國、蒙古、俄羅斯、哈薩克、東帝汶、越南。

90 天免簽證：阿根廷、巴西、智利、秘魯、南韓。

值得關注的是，泰國入境旅遊表現持續走弱。截至 5 月 17 日，今年外籍旅客累計入境人次約 1,290 萬，年減 3.3%。