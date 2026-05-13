較川普預估高逾10倍！美國會預算辦公室：「金穹」防禦系統將耗費1.2兆美元
鉅亨網編譯陳韋廷
美國國會預算辦公室 (CBO) 週二 (12 日) 發佈最新報告指出，美國總統川普提議打造的「金穹」飛彈防禦系統，未來 20 年恐將耗費納稅人 1.2 兆美元。CBO 上述成本預估是以川普 2025 年 1 月簽署的行政命令為根據。
報告指出，要保護美國本土、阿拉斯加及夏威夷，需部署四層獨立防禦體系，其中包括數千顆衛星、6 處用於攔截洲際彈道飛彈 (ICBM) 的雷達與飛彈基地，以及 35 個專門防禦高超音速飛彈和巡弋飛彈的新型區域防禦網站。
川普曾承諾打造一套效仿以色列「鐵穹」的防禦體系，具備攔截火箭彈與飛彈的防空能力，他本人則預估專案成本僅 1750 億美元。
但 CBO 上述測算顯示，川普設想的天基攔截系統，也就是搭載飛彈、在軌運行的防禦衛星，將吃掉整體成本的約 60%。
根據 CBO 測算，若要在太空同時攔截多達 10 枚 ICBM，大約需要部署 7800 顆武裝衛星組成星座。
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