AI促進經濟數據亮眼 工總籲政府也應照顧傳產共享發展紅利
鉅亨網記者黃皓宸 台北
工業總會於今 (13) 日舉行第 13 屆第 9 次理監事聯席會議，由理事長潘俊榮主持會議，也邀請鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯董事長鄭弘孟發表專題演講。潘俊榮在會中除了感謝政府成功對美國談定了非常優惠的協定，協助產業應對美國關稅問題，也呼籲政府不僅要發展高科技產業，更要照顧傳產，讓百工百業都可以共享經濟成長的果實。
工總今日除了邀鄭弘孟發表演講外，也邀集副總統蕭美琴蒞臨致詞。
潘俊榮在會中表示，近 2 年台灣經濟表現亮眼，然而在耀眼的成長數字背後，產業發展失衡的問題也逐漸浮現，產業界提醒政府應同時照顧傳統產業，讓百工百業都可以共享經濟發展紅利。
潘俊榮也代表產業界提出對政府的意見，強調傳統產業是支撐國家運作與民生穩定的堅定磐石，也特別感謝最瞭解美國的副總統蕭美琴，成功談定了一個非常優惠的協定，協助產業應對美國關稅問題，為台灣產業爭取到有利的經貿條件，並指出工總擁有 160 個產業公會，幾乎涵蓋所有產業類別，希望政府能更加重視工總與產業公會的聲音，不能讓產業發展停滯不前或陷入困境。
此外，潘俊榮也提到，傳統產業是支撐國家運作與民生穩定的堅定磐石，政府不僅要發展高科技產業，更要照顧傳統產業，讓百工百業都可以共享經濟成長的果實。
蕭美琴在致詞時首先感謝潘俊榮長期提供精準的產業建言，並肯定其在重大公共工程上的卓越貢獻。面對中東局勢帶來的能源與物價壓力，蕭美琴強調，台灣經濟展現了強大韌性，政府將持續做好能源與原物料的應變管控，將外部衝擊降至最低。
此外，蕭美琴也說，政府會主動出擊，深化台美經貿關係，並擴大台灣品牌價值，讓台灣成為國際供應鏈中最堅實且值得信賴的夥伴。為此，政府會持續優化投資環境，做產業最堅實的後盾，並致力於讓傳統產業也能共同享受 AI 發展紅利，成為帶動傳統產業轉型的重要引擎。
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