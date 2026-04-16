鉅亨網記者黃皓宸 台灣 2026-04-16 17:07

近期勞動部宣ㄡ布為解決缺工荒，今 (2026) 年底有機會引進第一批印度移工，沒想到卻引發社會反彈。對此，工總理事長潘俊榮今 (16) 日表示，他個人是贊成引進印度移工，也質疑反對的人是不太了解產業界狀況，引進移工對於台灣整體產業及經濟都是正面影響，產業對勞動力也有需求。

全國工業總會今日舉辦第 13 屆第 3 次會員代表大會，由理事長潘俊榮主持會議，包括外交部長林佳龍、內政部次長董建宏、經濟部次長何晉滄及輸出入銀行理事主席戴燈山發表專題演講。

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潘俊榮受訪時表示，引進印度移工對於整個產業是正面，因台灣最缺的就是第一線工作人員，能引進來是最好的，再說整體產業也需要很多的勞動力，希望政府的動作要加快。

此外，對外界及政府公共政策平台上的反對浪潮。潘俊榮也表示，反彈的那些人都不太了解產業，能引進來用是最好的，包括現在東南亞自己也正在發展中，並缺乏當地勞工，自己都不夠用了，怎麼可能還會願意來台灣。工總身為產業代表，也重申產業絕對需要再多的人力協助。

潘俊榮說，他希望政府開放移工能盡量能滿足產業需求，但也不需太過量，應評估各產業供需平衡，並呼籲民眾不需要擔心印度移工來台。