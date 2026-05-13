鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-05-13 10:13

據《新民晚報》13 日（周三）報導，上海市公安局出入境管理部門表示，上海全市 20 個出入境接待大廳已同步啟動赴金門、馬祖旅遊簽注申請受理工作。

上海市戶籍居民和居住證持有人擬赴金門、馬祖旅遊者，可前往上海市任一出入境接待大廳，憑本人有效身份證申請辦理往來台灣通行證及赴金門、馬祖個人旅遊簽注或團隊旅遊簽注。

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在福建的上海市戶籍居民，也可向福建省公安機關出入境管理機構申請辦理證件及簽注。

需要注意的是，申請往來台灣通行證及簽注者，須本人到現場辦理；未滿十六周歲申請人應當由監護人陪同，監護人無法陪同者，可委托他人陪同。

此外，持證單獨申請簽注的未滿十六周歲和年滿六十周歲的申請人，可委托他人代辦。

關於辦結時限，上海市戶籍居民已持有效往來台灣通行證僅單獨辦理簽注者，5 個工作日辦結；同時辦理往來台灣通行證和簽注者，7 個工作日辦結。至於居住證持有人，上述情況均需 10 個工作日辦結。

需要特別提醒的是，辦妥往來台灣通行證及簽注後，還需根據簽注類型申辦入台許可。持「個人旅遊」簽注的申請人，出行前必須通過有資質的旅行社代辦相應事由的入台許可。

持「團隊旅遊」簽注的申請人，統一由組團社代辦入台許可相關手續，必須參加旅遊團出行，整團出入境，隨團活動。

赴金門、馬祖旅遊簽注有效期為 6 個月，簽注期滿前可持證出境前往金門或馬祖一次，入境返回後簽注即失效。前往金門或馬祖後一次簽注即使用完畢，如再赴另一地旅遊，需再次辦理旅遊簽注後方可前往。請按照入台許可上載明的時間在金門、馬祖停留，務必在停留期滿前返回，不得逾期停留。