工總提兩建言：希望總預算案盡速通過 以營造產業穩定發展環境
鉅亨網記者黃皓宸 台北
全國工業總會今 (16) 日下午舉行會員代表大會，由理事長潘俊榮主持會議。潘俊榮針對近期產業界關心「能源安全」與「朝野和諧」兩項議題提出建言，除針對中東局勢引發的能源隱憂提出應對，也希望立法院長韓國瑜能夠折衝調和鼎鼐，也盡速召開朝野協商，化解總預算僵局，穩定投資環境。
工總今日舉行會員大會，邀集外交部長林佳龍、內政部次長董建宏到場致詞，同時邀請經濟部次長何晉滄發表專題演講，現場有多位工商界人士到場聆聽。
潘俊榮致詞時表示，受中東衝突持續衝擊全球能源供需與民生物價，工總除了在第一時間為產業界發聲外，也呼籲政府須確保天然氣與原物料的供應，以穩定物價、保住民生。
同時為兼顧產業競爭力，潘俊榮感謝政府團隊積極回應產業訴求，為減少民生經濟衝擊，近期儘可能努力確保石油、天然氣來源，凍漲電價，並協調石化原料增產。顯示，政府團隊時時將「人民」記在心裡，展現出以民為本的施政高度。
此外，針對今 (2026) 年度總預算，目前傳行政院將在下週二（21 日）付委審查，總預算案僵局有望解套。
潘俊榮也特別感謝立法院朝野各黨派「以和為貴」，展現高度的政治智慧化解僵局，強調昨 (15) 日經由朝野協商達成共識，也同意邀請行政院長卓榮泰報告後付委審查，他期盼總預算案能在立法院中盡速審議通過，讓政府施政與公共建設都能如期推動，為產業界創造穩定的投資環境與未來良好的布局空間。
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