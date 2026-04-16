工總提兩建言：希望總預算案盡速通過 以營造產業穩定發展環境

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-16 18:04

全國工業總會今 (16) 日下午舉行會員代表大會，由理事長潘俊榮主持會議。潘俊榮針對近期產業界關心「能源安全」與「朝野和諧」兩項議題提出建言，除針對中東局勢引發的能源隱憂提出應對，也希望立法院長韓國瑜能夠折衝調和鼎鼐，也盡速召開朝野協商，化解總預算僵局，穩定投資環境。

工總潘俊榮提兩建言：希望總預算案盡速通過，以營造產業穩定發展環境。(圖:工總提供)

工總今日舉行會員大會，邀集外交部長林佳龍、內政部次長董建宏到場致詞，同時邀請經濟部次長何晉滄發表專題演講，現場有多位工商界人士到場聆聽。

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潘俊榮致詞時表示，受中東衝突持續衝擊全球能源供需與民生物價，工總除了在第一時間為產業界發聲外，也呼籲政府須確保天然氣與原物料的供應，以穩定物價、保住民生。

同時為兼顧產業競爭力，潘俊榮感謝政府團隊積極回應產業訴求，為減少民生經濟衝擊，近期儘可能努力確保石油、天然氣來源，凍漲電價，並協調石化原料增產。顯示，政府團隊時時將「人民」記在心裡，展現出以民為本的施政高度。

此外，針對今 (2026) 年度總預算，目前傳行政院將在下週二（21 日）付委審查，總預算案僵局有望解套。