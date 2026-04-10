移工召募新制恐衝擊產業競爭力 工總籲至少提供產業3年調適期以接軌國際

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-10 13:17

勞動部據台美對等貿易協定 (ART) 承諾，近期將推動修法，目標 3 年內落實製造與漁撈業由雇主負擔海外招募費，達成移工「零付費」的公平招募制。全國工業總會今 (10) 日表示贊同，但卻擔憂來源國移工來台前，常支付高額仲介費，甚至高達 6,000 美元 (約 19 萬台幣)，若新制要求由雇主全額吸收費用，每名移工成本激增，將嚴重摧毀企業多年獲利與競爭力。

工總理事長潘俊榮。(圖:工總提供)

工總理事長潘俊榮表示，由行政院長卓榮泰近日洽簽的台美貿易倡議與勞動部日前預告修正「就業服務法」以符合國際人權標準，工總雖表贊同，但因相關措施將對台灣數百萬家中小企業造成了巨大的營運壓力，工總呼籲不得不慎。

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潘俊榮表示，畢竟 9 成以上中小企業缺乏法遵行政資源，目前直聘據點僅限菲律賓，且量能明顯不足，極易在不熟悉國際勞工組織 (ILO) 定義的 11 項強迫勞動指標之情況下，容易因法規認知落差而陷入國際貿易制裁風險。

針對上述困境，潘俊榮期盼政府能正視新制對產業的實質影響，並提供更具彈性的配套措施，建請政府應落實「台美對等貿易協定」中的緩衝精神，在正式推動修法前，至少提供產業 3 年的調適期與必要的行政補助，讓企業有足夠的時間進行財務評估與內部治理轉型。

在提升法遵能量方面，工總建請政府應與各公會合作，擴大宣導「企業防制強迫勞動參考指引」，並由勞動部與經濟部攜手入廠輔導，協助中小企業建立人權盡職調查 (HRDD) 能力，避免企業因對規範認識不足而落入強迫勞動風險。