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最高20萬元連聯誼也補助！子女托育每小時300元 勞部「友善家庭」計畫5/31截止

鉅亨網記者張韶雯 台北

勞動部為協助企業打造友善職場，自 103 年起推動「工作與生活平衡補助計畫」，115 年度申請狀況極為踴躍，與 114 年同期相比，提出申請的企業數量大幅增加約 30% 。今年計畫亮點除了針對「友善家庭措施」提供每年最高 20 萬元的補助外，更首度新增「單身聯誼活動」項目 。目前已有 21 家企業搶先遞件，歡迎企業把握最後機會，於 115 年 5 月 31 日截止日前透過「工作生活平衡網」完成線上申請 。

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員工單身聯誼也補助！子女托育每小時300元 勞部「友善家庭」計畫收件至5/31。（圖：勞動部））

在今年的補助亮點中，最受矚目的莫過於「單身聯誼活動」 。勞動部考量單身員工社交需求，將此納入「友善家庭措施」範疇，補助企業辦理桌遊、遊樂園或輕旅行等活動，讓員工在輕鬆自然的環境下拓展生活圈 。此外，傳統深受歡迎的家庭日、親子旅遊及手作活動等，企業亦可運用最高 20 萬元的補助資源擴大辦理規模，為同仁創造溫馨的家庭時光 。


針對育兒員工的迫切需求，勞動部今年特別加碼「員工子女臨時協助空間」的支持力度 。當員工面臨學校臨時停課或補假時，企業若設置臨時安頓空間，勞動部將補助空間設備與活動器材 。今年更將臨時陪伴人員的補助額度提高至每小時 300 元，以支持企業聘僱人力照看員工子女，提供更安全的照顧環境 。數據顯示，115 年申請設置此空間的企業數已較去年同期翻倍成長，顯示企業對彈性托育需求的高度重視 。

除了家庭支持，計畫亦涵蓋員工的身心關懷 。企業可申請「員工紓壓課程」補助 6 萬元，辦理養生保健、健康運動、療癒手作或辦公室伸展操等多元課程 。針對特定對象，還有「員工關懷與協助課程」補助 6 萬元，內容包含重大傷病員工關懷及組織關懷員教育訓練，旨在提升主管與同仁的情緒覺察力，建立友善的組織文化 。

勞動部強調，推動工作與生活平衡是企業留住優秀人才的關鍵 。透過政府資源的挹注，企業能以較低成本發展友善措施，讓員工安心兼顧工作與生活。提醒全台事業單位，115 年度受理期限倒數計時，請務必於 5 月 31 日前至「工作生活平衡網」（wlb.mol.gov.tw）完成申請，或洽服務專線諮詢，共同打造幸福職場 。


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友善家庭勞動部子女托育單身聯誼補貼紓壓工作生活平衡計畫申請補助
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