最高20萬元連聯誼也補助！子女托育每小時300元 勞部「友善家庭」計畫5/31截止

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-14 11:51

勞動部為協助企業打造友善職場，自 103 年起推動「工作與生活平衡補助計畫」，115 年度申請狀況極為踴躍，與 114 年同期相比，提出申請的企業數量大幅增加約 30% 。今年計畫亮點除了針對「友善家庭措施」提供每年最高 20 萬元的補助外，更首度新增「單身聯誼活動」項目 。目前已有 21 家企業搶先遞件，歡迎企業把握最後機會，於 115 年 5 月 31 日截止日前透過「工作生活平衡網」完成線上申請 。

員工單身聯誼也補助！子女托育每小時300元 勞部「友善家庭」計畫收件至5/31。（圖：勞動部））

在今年的補助亮點中，最受矚目的莫過於「單身聯誼活動」 。勞動部考量單身員工社交需求，將此納入「友善家庭措施」範疇，補助企業辦理桌遊、遊樂園或輕旅行等活動，讓員工在輕鬆自然的環境下拓展生活圈 。此外，傳統深受歡迎的家庭日、親子旅遊及手作活動等，企業亦可運用最高 20 萬元的補助資源擴大辦理規模，為同仁創造溫馨的家庭時光 。

‌



針對育兒員工的迫切需求，勞動部今年特別加碼「員工子女臨時協助空間」的支持力度 。當員工面臨學校臨時停課或補假時，企業若設置臨時安頓空間，勞動部將補助空間設備與活動器材 。今年更將臨時陪伴人員的補助額度提高至每小時 300 元，以支持企業聘僱人力照看員工子女，提供更安全的照顧環境 。數據顯示，115 年申請設置此空間的企業數已較去年同期翻倍成長，顯示企業對彈性托育需求的高度重視 。

除了家庭支持，計畫亦涵蓋員工的身心關懷 。企業可申請「員工紓壓課程」補助 6 萬元，辦理養生保健、健康運動、療癒手作或辦公室伸展操等多元課程 。針對特定對象，還有「員工關懷與協助課程」補助 6 萬元，內容包含重大傷病員工關懷及組織關懷員教育訓練，旨在提升主管與同仁的情緒覺察力，建立友善的組織文化 。