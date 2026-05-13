鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-13 15:49

裕日車 (2227-TW) 今 (13) 日宣布，NISSAN 深耕台灣市場，預計今明兩年完成建置 9 個 NPS 全新旗艦形象據點，同時積極評估導入美規車型如 PATHFINDER、ROGUE 和 MURANO。

NISSAN深耕台灣市場，將建置9個NPS全新旗艦形象據點。(圖：裕日車提供)

NISSAN 今日舉辦品牌活動「感動．源自細節」，現場展出 Fairlady Z Nismo、QASHQAI e-POWER、全新 KICKS 等 5 款最新產品陣容，並再次宣告 Re-shaping Plan 品牌啟動計畫與未來發展藍圖，將陸續展開產品、品牌和通路三大面向整體煥新。

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裕日車表示，NISSAN 陪伴台灣消費者走過 68 年，將持續秉持「感動．源自細節」精神，建立消費者對品牌的喜愛與信賴。

因此，NISSAN 今明兩年規劃完成 9 個 NPS 全新旗艦形象據點建置，並同步升級銷售顧問制服、專業接待流程和品牌咖啡服務體驗，逐步建立新世代品牌服務標準。

在產品布局上，NISSAN 未來 3 年聚焦新能源化和車型價值提升，包括 Core Models 核心主力車型─X-TRAIL、SENTRA 與 KICKS 等升級配備來強化競爭力；Growth Models 成長戰略車型─聚焦新能源與新世代 SUV 市場，包括 QASHQAI e-POWER、KICKS e-POWER、LEAF 與新世代 X-TRAIL 等，作為未來品牌成長動能。

而 Partner Models 積極評估導入美規車型─PATHFINDER、ROGUE 和 MURANO 等，滿足戶外休閒、多功能與生活風格需求；Heartbeat Models 心動與性能車型─FAIRLADY Z 和 SKYLINE 等。

新能源布局方面，NISSAN 正式以 e-POWER 作為品牌新能源核心技術，逐步推動電動化布局。

為深耕台灣車市，裕日車同步啟動 NISSAN 銷售菁英聯合招募計畫，提供首年月薪 4.5 萬元起、完整專業培訓和儲備主管養成制度，以強化第一線服務能量。